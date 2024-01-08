Лукашенко зробив чергову заяву щодо ядерної зброї РФ у Білорусі

Білоруський диктатор Олександ Лукашенко на фоні бронетехніки. Фото: Reuters

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Російска Федерація повністю розгорнула ядерну зброю в Білорусі. Ця заява була оприлюднена на фоні подальших ядерних погроз російського президента Володимира Путіна на адресу західних союзників.

Про це пише The Wall Street Journal.

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Видання зазначає, що розвідка Міністерства оборони США раніше заявляла, що немає "жодних підстав сумніватися" в заявах російського диктатора Путіна про відправку ядерної зброї до Білорусі.

Водночас заява Лукашенка з'явилася в той час, коли Росія посилює свої погрози на адресу Заходу.

"Федерація американських вчених проаналізувала розвідувальні дані з відкритих джерел, в тому числі відеоматеріали Міністерства оборони Білорусі, і дійшла висновку, що "авіабаза "Ліда", розташована за 40 кілометрів від литовського кордону, і єдине крило білоруських ВПС, оснащене літаками Су-25, є найбільш вірогідним кандидатом на виконання нової місії Білорусі з "ядерного обміну" з Росією", — пише WSJ.

Разом з тим, американські чиновники не надають повної інформації про свої розвідувальні дані щодо цієї відправки. Цілком можливо, що Лукашенко блефує.

Раніше ми повідомляли, що Міністерство закордонних справ Росії оголосило про рішення керівництва країни припинити дію договору про ядерне озброєння з Японією. Це пов'яано з антиросійськими діями уряду Японії.

Нагадуємо, що Україна цілком здатна відновити свій ядерний арсенал, для цього у нас в країні є все — від технологій до носіїв. Але найголовнішим фактором у питання відновлення ядерного потенціалу є політична воля керівництва країни.