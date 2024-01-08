Лукашенко сделал очередное заявление по ядерному оружию РФ в Беларуси

Белорусский диктатор Александр Лукашенко на фоне бронетехники. Фото: Reuters

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Российская Федерация полностью развернула ядерное оружие в Белоруссии. Это заявление было обнародовано на фоне дальнейших ядерных угроз российскому президенту Владимиру Путину в адрес западных союзников.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Издание отмечает, что разведка Министерства обороны США ранее заявляла, что нет "никаких оснований сомневаться" в заявлениях российского диктатора Путина об отправке ядерного оружия в Белоруссию.

В то же время, заявление Лукашенко появилось в то время, когда Россия усиливает свои угрозы в адрес Запада.

"Федерация американских ученых проанализировала разведывательные данные из открытых источников, в том числе видеоматериалы Министерства обороны Беларуси, и пришла к выводу, что "авиабаза "Лида", расположенная в 40 километрах от литовской границы, и единственное крыло белорусских ВВС, оснащенное самолетами Су-25, является наиболее вероятным кандидатом на выполнение новой миссии Беларуси по "ядерному обмену" с Россией", — пишет WSJ.

Вместе с тем, американские чиновники не предоставляют полной информации о своих разведывательных данных по этой отправке. Вполне возможно, что Лукашенко блефует.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России объявило о решении руководства страны прекратить действие договора о ядерном вооружении с Японией. Это связано с антироссийскими действиями правительства Японии.

Напомним, что Украина вполне способна восстановить свой ядерный арсенал, для этого у нас в стране есть все — от технологий до носителей. Но главным фактором в вопросе восстановления ядерного потенциала является политическая воля руководства страны.