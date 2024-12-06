У Крымского моста заметили морские дроны

У Крымского моста скопились морские дроны
В Керченском проливе заметили прорыв дронов. У Крымского моста заметили скопление морских дронов.
Об этом сообщает https://t.me/Crimeanwind/71042 .
Украинские дроны скопились у Крымского моста
В сообщении отметили, что у Крымского моста работает мощное средство радиоэлектронной борьбы.
"Данные системы AIS искажены. Местонахождение судов определяется якобы на суше, причем они собираются в характерный "хоровод". Как сообщают подписчики, в Керченском проливе совершают прорыв украинские морские дроны. Z-военные пытаются их уничтожить с моря, с берега и с воздуха", — Сообщают в соцсетях.
Напомним, в начале ноября в сети появились снимки защитных сооружений у Крымского моста. Также ГУР уничтожило три российских РЛС в Крыму.
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