У Крымского моста заметили морские дроны

Крымский мост. Фото: Wikimedia Commons

В Керченском проливе заметили прорыв дронов. У Крымского моста заметили скопление морских дронов.

Об этом сообщает https://t.me/Crimeanwind/71042 .

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Скопление дронов. Фото: скриншот

В сообщении отметили, что у Крымского моста работает мощное средство радиоэлектронной борьбы.

"Данные системы AIS искажены. Местонахождение судов определяется якобы на суше, причем они собираются в характерный "хоровод". Как сообщают подписчики, в Керченском проливе совершают прорыв украинские морские дроны. Z-военные пытаются их уничтожить с моря, с берега и с воздуха", — Сообщают в соцсетях.

Напомним, в начале ноября в сети появились снимки защитных сооружений у Крымского моста. Также ГУР уничтожило три российских РЛС в Крыму.