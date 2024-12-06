Біля Кримського мосту помітили морські дрони

Кримський міст. Фото: Wikimedia Commons

У Керченській протоці помітили прорив дронів. Біля Кримського мосту помітили скупчення морських дронів.

Про це повідомляє https://t.me/Crimeanwind/71042.

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Скупчення дронів. Фото: скриншот

У повідомленні зазначили, що біля Кримського мосту працює потужний засіб радіоелектронної боротьби.

"Дані системи AIS спотворені. Місцеперебування суден визначається нібито на суші, причому вони збираються в характерний "хоровод". Як повідомляють підписники, у Керченській протоці здійснюють прорив українські морські дрони. Z-військові намагаються їх знищити з моря, з берега і з повітря", — повідомляють в соцмережах.

Нагадаємо, на початку листопада у мережі з'явились знімки захисних споруд біля Кримського мосту. Також ГУР знищило три російські РЛС у Криму.