Як росіяни намагаються захистити Кримський міст — з'явилися знімки з супутника

Кримський міст. Фото: Росавтодор

У Криму поряд з Керченським мостом росіяни продовжують будівництво оборонних споруд. У мережі з'явилися нові супутникові знімки.

Про це повідомила моніторингова група "Кримський вітер" у неділю, 3 листопада.

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"Уздовж північно-західної частини мосту біля Кримського півострова видно будівництво паралельного мосту, а також оборонних споруд", — йдеться в повідомленні.

Біля Таманського півострова, у південно-східній частині мостової споруди, також триває будівництво.

Як зазначають осінтери, так російські окупанти намагаються захистити міст від ракетних атак, а також ударів БпЛА та морських дронів.

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Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту, що з'єднує Росію та окупований півострів, сталася пожежа. Згодом у росЗМІ з'явилася інформація, що на дорожній споруді вибухнув вантажний автомобіль.

Також Новини.LIVE писали, що в тимчасово окупованому Криму армія РФ стягує до Керченського мосту велику кількість систем ППО. Агресор дуже хвилюється, що міст буде знищений ударами ракет ЗСУ, або повториться ситуація 2022 року, коли міст дуже постраждав від вибуху.