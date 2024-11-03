Как россияне пытаются защитить Крымский мост – появились снимки со спутника

Крымский мост. Фото: Росавтодор

В Крыму рядом с Керченским мостом россияне продолжают строительство оборонительных сооружений. В сети появились новые спутниковые снимки.

Об этом сообщила мониторинговая группа "Крымский ветер" в воскресенье, 3 ноября.

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"Вдоль северо-западной части моста у Крымского полуострова видно строительство параллельного моста, а также оборонительных сооружений", — говорится в сообщении.

Возле Таманского полуострова, в юго-восточной части мостовой постройки, также продолжается строительство.

Как отмечают осинтеры, так российские оккупанты пытаются оградить мост от ракетных атак, а также ударов БпЛА и морских дронов.

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Напомним, утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный полуостров, произошел пожар. Впоследствии в РосСМИ появилась информация, что на дорожном сооружении взорвался грузовой автомобиль.

Также Новини.LIVE писали, что во временно оккупированном Крыму армия РФ стягивает к Керченскому мосту большое количество систем ПВО. Агрессор переживает, что мост будет уничтожен ударами ракет ВСУ, или повторится ситуация в 2022 году, когда мост сильно пострадал от взрыва.