Возле Польши покинули собаку, которую не пустили пограничники

Брошенная собака. Фото: Instagram/Happy animal paws

На границе с Польшей обнаружили собаку, которую покинули владельцы. Это произошло из-за того, что пограничники отказали в пропуске животного.

Об этом сообщила организация Happy animal paws в Instagram.

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Известно, что собаку оставили на пешем переходе с Польшей в пункте пропуска "Медика". Брошенный лабрадор с раненой лапой бродил возле КПП не менее двух дней, поэтому защитники обратились в соцсетях к пользователям, чтобы найти собаке новых владельцев.

Позже в организации сообщили, что животное забрали на временную передержку. Теперь ей будут искать постоянный дом.

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