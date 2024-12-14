Біля Польщі покинули собаку, яку не пустили прикордонники

Покинутий собака. Фото: Instagram/Happy animal paws

На кордоні з Польщею виявили собаку, якого покинули власники. Це сталося через те, що прикордонники відмовили у пропуску тварини.

Про це повідомила організація Happy animal paws в Instagram.

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Покинули собаку на кордоні

Відомо, що собаку залишили на пішому переході з Польщею в пункті пропуску "Медика". Покинутий лабрадор з пораненою лапою блукав біля КПП щонайменше два дні, тому захисники звернулися у соцмережах до користувачів, аби знайти собаці нових власників.

Згодом в організації повідомили, що тварину забрали на тимчасову перетримку. Наразі їй будуть шукати постійний дім.

Скриншот допису

Раніше дослідники з'ясували, як собаки виживають у Чорнобильській зоні відчуження.

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