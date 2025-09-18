Видео
Главная Новости дня Возле Капитолия появилась золотая статуя Трампа с биткойном

Возле Капитолия появилась золотая статуя Трампа с биткойном

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 09:40
В Вашингтоне установили золотую статую Дональда Трампа
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Возле здания Капитолия США временно установили 3,5-метровую золотую статую Дональда Трампа, который держит в руках биткоин. Странная композиция стала инициативой группы инвесторов, которые работают в сфере криптовалют.

Об этом сообщает ABC News.



Криптоинвесторы решили задобрить Трампа

Организаторы объясняют, что инсталляция была создана для того, чтобы "подтолкнуть публичную дискуссию о будущем цифровых активов и роли федерального правительства на финансовых рынках".

null
Золотая статуя. Фото: Новини.LIVE

Представитель коллектива Хичем Загдуди заявил, что поскольку Федеральная резервная система формирует экономическую политику, то криптоинвесторы надеются, что "эта статуя побудит к размышлениям о растущем влиянии криптовалют".

null
Золотая статуя Трампа. Фото: Новини.LIVE
null
Трамп держит в руках биткоин. Фото: Новини.LIVE

В СМИ отметили, что 17 сентября, в 14:00 ФРС объявила о снижении базовой ставки на 0,25%. Это первое смягчение с декабря 2024 года. Краткосрочная ставка, по оценкам, снизится с 4,3% до около 4,1%. В прошлом году регулятор трижды уменьшал стоимость заимствований на фоне замедления прироста занятости и повышения безработицы.

Одновременно обнародованы планы еще двух шагов со снижением ставки в течение этого года — на 2026-й пока прогнозируется только одно уменьшение.

Напомним, тем временем Дональд Трамп собирается переговорить с лидером Китая Си Цзиньпинем по TikTok.

А в Украине летом начали разрабатывать законопроект об обращении криптовалюты и ее налогообложении.

США Дональд Трамп биткоин скульптура Вашингтон
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
