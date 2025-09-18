Відео
Головна Новини дня Біля Капітолію з’явилася золота статуя Трампа з біткойном

Біля Капітолію з’явилася золота статуя Трампа з біткойном

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 09:40
У Вашингтоні встановили золоту статую Дональда Трампа
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Біля будівлі Капітолію США тимчасово встановили 3,5-метрову золоту статую Дональда Трампа, який тримає в руках біткойн. Дивакувата композиція стала ініціативою групи інвесторів, які працюють у сфері криптовалюти.

Про це повідомляє ABC News.

Читайте також:

Криптоінвестори вирішили задобрити Трампа 

Організатори пояснюють, що інсталяція була створена для того, щоб "підштовхнути публічну дискусію про майбутнє цифрових активів та роль федерального уряду на фінансових ринках".

null
Золота статуя. Фото: Новини.LIVE

Представник колективу Хічем Загдуді заявив, що оскільки Федеральна резервна система формує економічну політику, то криптоінвестори сподіваються, що "ця статуя спонукає до роздумів про зростаючий вплив криптовалюти".

null
Золота статуся Трампа. Фото: Новини.LIVE
null
Трамп тримає в руках біткойн. Фото: Новини.LIVE

В ЗМІ зазначили, що 17 вересня, о 14:00 ФРС оголосила про зниження базової ставки на 0,25%. Це перше пом’якшення з грудня 2024 року. Короткострокова ставка, за оцінками, знизиться з 4,3% до близько 4,1%. Торік регулятор тричі зменшував вартість запозичень на тлі сповільнення приросту зайнятості та підвищення безробіття.

Одночасно оприлюднено плани ще двох кроків зі зниженням ставки впродовж цього року — на 2026-й наразі прогнозується лише одне зменшення.

Нагадаємо, тим часом Дональд Трамп збирається переговорити із лідером Китаю Сі Цзіньпінем щодо TikTok.

А в Україні влітку почали розробляти законопроєкт щодо обігу криптовалюти та її оподаткування

США Дональд Трамп біткоїн скульптура Вашингтон
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
