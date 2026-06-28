Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий. Фото: кадр из видео

В воскресенье, 28 июня, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий поздравил украинцев с Днем Конституции и отметил значение Основного Закона в условиях войны. Он подчеркнул, что сегодня главной обязанностью граждан является защита государства и свободы. По его словам, именно это определяет реальное действие Конституции.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на видеообращение Андрея Билецкого.

Обращение Билецкого в День Конституции Украины

В обращении Андрей Билецкий отметил, что Конституция Украины является общественным договором, который определяет устройство государства, пределы власти, а также права и обязанности граждан и государства.

Он напомнил, что Основной Закон содержит 44 права и лишь 4 обязанности граждан, и именно сейчас этот баланс приобретает особое значение.

Отдельно он подчеркнул, что без выполнения обязанности защищать государство все закрепленные права теряют реальное содержание и остаются лишь на бумаге.

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По словам Билецкого, в условиях войны невозможно говорить об образовании, труде или безопасности без существования самого государства, которое гарантирует эти права.

"Тридцать лет назад Украина закрепила своё суверенное право жить по собственным законам. Сегодня мы должны выполнить самый важный из этих законов — защитить государство и право быть свободными людьми. Конституция — это не просто юридический документ. Это общественный договор об устройстве государства, пределах власти, правах и взаимных обязанностях государства и граждан.

Украинская Конституция содержит 44 права и всего 4 обязанности граждан. Сегодня проверенная тысячелетиями норма приобретает для нас особое значение. Ведь права и свободы существуют до тех пор, пока существует само государство. Сегодня всего одна обязанность защищает 44 права. Оказывается, что без неё все права превращаются в обычные слова на бумаге.

Во время войны верность Конституции начинается с защиты Украины. С Днем Конституции, Украина!", — обратился к украинцам Билецкий.

Скриншот сообщения Билецкого/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что глава ОПУ Кирилл Буданов в День Конституции Украины поздравил граждан и подчеркнул значение Главного Закона как основы государственности и безопасности. Он подчеркнул, что за 30 лет Конституция стала реальным фундаментом обороны страны, а не просто юридическим документом.

Новини.LIVE также писали, что Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции и напомнил о значении Основного Закона, принятого 30 лет назад. Он подчеркнул, что Конституция является "живым документом", который ежедневно наполняется действиями граждан. По словам президента, именно люди формируют сущность государства, а Украина остается суверенной, демократической и независимой страной.