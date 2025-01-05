Билецкий рассказал, как создавалась Третья штурмовая и как готовили украинцев к вторжению РФ

Андрей Билецкий. Фото: скриншот из видео

Командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий рассказал, как именно создавалась бригада и как происходила подготовка к полномасштабной войне. В частности, немало было добровольцев из 3 ОШБр, которые воевали еще с 2014 года.

Соответствующие детали Билецкий раскрыл в интервью Наталье Мосейчук.

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По словам Билецкого, работа над созданием оборонного плана и подготовкой гражданского населения к возможным боевым действиям началась еще во время масштабных военных учений, которые Россия и Беларусь проводили вблизи украинских границ в 2021 году.

В рамках этой инициативы была запущена общенациональная кампания "Не паникуй, готовься", направленная на обучение граждан основам военного дела, первой медицинской помощи и поведения в условиях вооруженного конфликта. Еженедельно по всей стране тысячи людей проходили такие тренировки, получая необходимые знания для повышения своей готовности к потенциальным вызовам.

"Из этих людей родилось спецподразделение "Кракен" в Харькове, из этих людей родились подразделения в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Луганской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Киевской областях", — заявил он.

Основой этого движения стали ветераны "Азова" и участники молодежной патриотической организации "Центурия". Более того, вклад последней по словам Билецкого является отдельной темой для анализа после окончания войны.

"Она насчитывала около 1100 человек. Из этих 1100 человек 1040 пошло служить. На данные минуту среди них семеро — Герои Украины", — говорит военный.

Немало добровольцев, которые стояли у истоков Третьей штурмовой бригады, впервые присоединились к боевым действиям весной 2014 года. В то время российские боевики пытались захватить Харьков, но их планы были сорваны благодаря решимости патриотов. Первый бой против оккупантов состоялся на улице Рымарской. Несмотря на критическую ситуацию, патриоты не получили никакой поддержки от местной власти или правоохранителей.

"Половина милиционеров были с "георгиевскими лентами". Никто же не понимал, чей будет Харьков, чья возьмет в течение суток-двух. По всему выглядело так, что возьмет Россия. Но этого не произошло… Здесь были настоящие тигры. Значительная часть этих моих друзей и товарищей уже погибла", — проинформировал командир 3 ОШБр.

На момент начала полномасштабного вторжения России уже существовал четкий план действий. В течение первого часа офицеры заняли позиции на запасном командном пункте, и все процессы развернулись согласно заранее определенному алгоритму. В Киеве за три недели удалось собрать две тысячи добровольцев, которые присоединились к обороне столицы.

Подобные добровольческие подразделения быстро создавались и в других городах: Харькове, Сумах, Полтаве, Днепре и многих других регионах.

"Безусловно, изначально это была милицейская армия, в стиле начального батьки Махно. Половина людей не имеют боевого опыта, вооружение только легкое стрелковое. И эта группа людей приняла участие в боях — частично на Левобережье, в большинстве на Правобережье: Горенка, Мощун, Васильков. Это ключевые точки, где должен был состояться российский прорыв", — отметил Билецкий.

Уже летом 2022 года он обратился к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, который поддержал идею о создании бригады. Для формирования подразделения привлекли бойцов из разных регионов: из 98-го батальона Днепропетровщины, добровольцев с Полтавщины, Луганщины, Сум, Харькова, а также из теробороны Волыни и Галичины.

Так была основана Третья отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины, которая сегодня является одним из самых мощных и многочисленных подразделений в составе Сухопутных войск. После успешного участия в обороне Киева, бригада присоединилась к боевым действиям на Запорожско-Мариупольском направлении, участвовала в Херсонской операции, а также вела ожесточенные бои за Бахмут и Авдеевку в Донецкой области. С лета 2024 года ее подразделения продолжают вести активные боевые действия на Харьковщине.

Напомним, в этом же интервью Билецкий заявил, что у Третьей штурмовой на протяжении двух лет наименьшее количество СОЧ среди всех бригад. Кроме того, бригада имеет наибольшее количество добровольцев.

Также он сказал, что мобилизация в Украине кое-где приняла неадекватные формы. Это в свою очередь большой пользы войску не приносит.