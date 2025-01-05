Білецький заявив, у Третій штурмовій бригаді найменша кількість СЗЧ

Андрій Білецький. Фото: скриншот з відео

Упродовж двох років у Третій штурмовій бригаді найменша кількість СЗЧ серед усіх бригад. Ба більше, в бригаді найбільша кількість добровольців.

Про це в інтерв'ю Наталії Мосейчук заявив полковник і командир 3 ОШБр, Андрій Білецький.

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Що сказав військовий

Білецький розповів, що у його бригаді відбувається постійний приріст бійців. Щодо втрат, вони значні, однак порівняно з іншими моментами — помірні. За словами командира бригади, це пов'язано з внутрішньої ідеологією, корпоративним духом і базовою військовою підготовкою, яка є якісною та професійною, а не профанацією.

"В Авдіївці ми втратили багато досвідчених сержантів. Не всі загинули, але багато поранених були. За час після Авдіївки ми змогли випустити 600 нових сержантів", — розповів Білецький.

Також військовий повідомив, що 3 ОШБр тримає зараз найбільшу смугу серед усіх бригад на другій "по гарячці" ділянці фронту. За 8 місяців Третя штурмова бригада не лише не втратила жодної позиції, але й немало набула.

Нагадаємо, що у першому інтерв'ю цього року президент України Володимир Зеленський заявив, що дійсно, протягом 2024 року кількість випадків самовільного залишення частин (СЗЧ) збільшилася. Водночас з початку осені тенденція почала знижуватися.

Також ми писали, що в Україні 1 січня 2025 року завершився термін добровільного повернення на службу після скоєння СЗЧ. Однак заступниця Офісу президента України Ірина Верещук повідомила, що його можуть продовжити.