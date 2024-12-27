Суд визнав невинним майора, якого звинуватили у недбалому виконанні обов'язків через СЧЗ солдатів

Засідання суду. Ілюстративне фото: pixabay

У Сумській області в одній з бригад восени 2024 року почастішали випадки СЗЧ. Причиною цього називають недостатню роботу майора Євгена Г., який служить на посаді заступника командира бригади з психологічної підтримки персоналу (11 армійський корпус ЗСУ), однак суд поставив крапку у справі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, восени 2024 року в одній із військових бригад, розташованій у Сумській області, спостерігалося зростання випадків самовільного залишення позицій мобілізованими військовослужбовцями. Деякі з них покидали місця дислокації навіть зі зброєю.

Командування вважало, що причиною таких дій стала недостатня увага до психологічної підтримки особового складу, за що відповідав майор Євген Г. Його звинуватили у недбалому виконанні службових обов’язків, що могло вплинути на моральний стан підлеглих. У результаті стосовно майора склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 172-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що стосується недбалого ставлення до військової служби в умовах особливого періоду.

Сам майор Євген Г. не погодився з висунутими звинуваченнями. У своїх поясненнях він зазначив, що перебуває на посаді з червня 2024 року, а в бригаді спостерігається нестача молодших командирів, які б могли проводити психологічну роботу з військовими. Майор також повідомив, що частина військовослужбовців, які залишили позиції, згодом повернулася до своїх підрозділів.

Крім того, Євген Г. наголосив на своїх заслугах: за час служби він був відзначений медаллю "За оборону рідної держави", "Хрестом Військова Честь", а також нагрудними знаками "За зразкову службу" та "За військову доблесть".

Рішення суду

Дослідивши аргументи сторін, суд дійшов висновку, що з матеріалів справи неможливо чітко визначити, у чому саме полягає провина майора Євгена Г. Зокрема, відсутні будь-які документи службової перевірки, які б підтверджували факти його недбалості.

Суд також наголосив на важливій деталі: функціональні обов’язки Євгена Г., як заступника командира бригади з питань психологічної підтримки, були затверджені командуванням лише 16 листопада 2024 року. Причому, протокол про адміністративне правопорушення теж був складений саме в цей день. Таким чином, у майора фізично не було часу виконувати нові обов’язки чи виправити ситуацію, яка склалася в бригаді.

На підставі цих фактів суд постановив, що провина Євгена Г. не підтверджена.

6 грудня 2024 року Сумський районний суд Сумської області ухвалив рішення про закриття провадження у справі через відсутність складу адміністративного правопорушення. 17 грудня це рішення набрало законної сили, остаточно знявши з майора будь-які звинувачення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Тисменицький районний суд Івано-Франківської області засудив чоловіка до одного року позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Він не пішов до ТЦК, оскільки був не готовий до служби.

Крім того ми повідомляли, що відповідне рішення, але із позбавленням волі до трьох років, ухвалив Покровський районний суд Дніпропетровської області. Відомо, що чоловік категорично відмовився від мобілізації, написавши заяву про своє небажання служити.