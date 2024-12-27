Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Военные с оружием покинули позиции — наказал ли кого-то суд arrow

Военные с оружием покинули позиции — наказал ли кого-то суд

27 декабря 2024 01:32
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Суд признал невиновным майора, обвиненного в небрежном исполнении обязанностей из-за СОЧ солдат
Заседание суда. Иллюстративное фото: pixabay
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Сумской области в одной из бригад осенью 2024 года участились случаи СОЧ. Причиной этого называют недостаточную работу майора Евгения Г., который служит заместителем командира бригады по психологической поддержке персонала (11 армейский корпус ВСУ), однако суд поставил точку в этом деле.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, осенью 2024 года в одной из бригад, расположенной в Сумской области, наблюдался рост случаев самовольного ухода с позиций мобилизованными военнослужащими. Некоторые из них покидали места дислокации даже с оружием.

Командование считало, что причиной подобных действий стало недостаточное внимание к психологической поддержке личного состава, за что отвечал майор Евгений Г. Его обвинили в небрежном исполнении служебных обязанностей, что могло повлиять на моральное состояние подчиненных. В результате в отношении майора был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях, касающегося небрежного отношения к военной службе в условиях особого периода.

Сам майор Евгений Г. не согласился с выдвинутыми обвинениями. В своих объяснениях он отметил, что находится в должности с июня 2024 года, а в бригаде наблюдается нехватка младших командиров, которые могли бы проводить психологическую работу с военными. Майор также сообщил, что часть покинувших позиции военнослужащих впоследствии вернулась в свои подразделения.

Кроме того, Евгений Г. отметил свои заслуги: за время службы он был отмечен медалью "За оборону родного государства", "Крестом Военная Честь", а также нагрудными знаками "За образцовую службу" и "За военную доблесть".

Решение суда

Исследовав аргументы сторон, суд пришел к выводу, что из материалов дела невозможно четко определить, в чем именно вина майора Евгения Г. В частности, отсутствуют какие-либо документы служебной проверки, подтверждающие факты его халатности.

Суд также отметил важную деталь: функциональные обязанности Евгения Г., как заместителя командира бригады по вопросам психологической поддержки, были утверждены командованием только 16 ноября 2024 года. Причем протокол об административном правонарушении тоже был составлен именно в этот день. Таким образом, у майора физически не было времени выполнять новые обязанности или исправить сложившуюся в бригаде ситуацию.

На основании этих фактов суд постановил, что вина Евгения Г. не подтверждена.

6 декабря 2024 года Сумской районный суд Сумской области принял решение о закрытии производства по делу из-за отсутствия состава административного правонарушения. 17 декабря это решение вступило в законную силу, окончательно сняв с майора любые обвинения.

Напомним, недавно мы писали о том, что Тисменицкий районный суд Ивано-Франковской области приговорил мужчину к одному году лишения свободы за уклонение от мобилизации. Он не пошел в ТЦК, поскольку был не готов к службе.

Кроме того, мы сообщали, что соответствующее решение, но с лишением свободы до трех лет, принял Покровский районный суд Днепропетровской области. Известно, что мужчина категорически отказался от мобилизации, написав заявление о своем нежелании служить.

суд ВСУ Сумская область война в Украине СОЧ судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:32 Военные с оружием покинули позиции — наказал ли кого-то суд

01:30 Воевать должны все, но депутаты — это другое, заявили в Раде

01:23 Усик стал лучшим боксером века — где братья Кличко

00:30 Когда гражданин в ТЦК имеет законное право отказаться от ВВК

00:04 Уволят ли скандального преподавателя КНУ — ректор раскрыл детали

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

00:01 Реал получил хорошее предложение за Куртуа — Лунину не радоваться

26 декабря 2024

23:49 Завершить нельзя продолжить — Путин о войне в Украине

23:42 Жорин объяснил, почему в Третьей штурмовой наименьший процент СОЧ

23:29 Осудили харьковчанина, сбежавшего в РФ — распространял фейки

23:21 Легендарный Недвед уехал работать в Саудовскую Аравию

01:32 Военные с оружием покинули позиции — наказал ли кого-то суд

01:30 Воевать должны все, но депутаты — это другое, заявили в Раде

01:23 Усик стал лучшим боксером века — где братья Кличко

00:30 Когда гражданин в ТЦК имеет законное право отказаться от ВВК

00:04 Уволят ли скандального преподавателя КНУ — ректор раскрыл детали

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

00:01 Реал получил хорошее предложение за Куртуа — Лунину не радоваться

26 декабря 2024

23:49 Завершить нельзя продолжить — Путин о войне в Украине

23:42 Жорин объяснил, почему в Третьей штурмовой наименьший процент СОЧ

23:29 Осудили харьковчанина, сбежавшего в РФ — распространял фейки

23:21 Легендарный Недвед уехал работать в Саудовскую Аравию

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

21 декабря 2024

06:40 В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

Text

23:12 Влияние на Украину смены власти в США — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:36 Корольчук прогнозирует недельные отключения света в двух областях

Text

18:03 Жесткое заявление Ермака и ТЦК за границей — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Попадание дрона по рынку в Никополе — эфир День.LIVE

Text

12:52 Кицак сообщил, сколько украинцев сейчас находятся в ЕС

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:32 Помощь для ВПЛ — нардеп назвал проблему с выплатами

Text

11:40 Нардеп назвал, где хотят хранить данные реестра военных

Text

10:24 Эксперт ответил, сколько будут продолжаться отключения света

Text

08:20 Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

Text

08:00 Российская атака и авиакатастрофа в Казахстане — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке