Суд признал невиновным майора, обвиненного в небрежном исполнении обязанностей из-за СОЧ солдат

Заседание суда. Иллюстративное фото: pixabay

В Сумской области в одной из бригад осенью 2024 года участились случаи СОЧ. Причиной этого называют недостаточную работу майора Евгения Г., который служит заместителем командира бригады по психологической поддержке персонала (11 армейский корпус ВСУ), однако суд поставил точку в этом деле.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, осенью 2024 года в одной из бригад, расположенной в Сумской области, наблюдался рост случаев самовольного ухода с позиций мобилизованными военнослужащими. Некоторые из них покидали места дислокации даже с оружием.

Командование считало, что причиной подобных действий стало недостаточное внимание к психологической поддержке личного состава, за что отвечал майор Евгений Г. Его обвинили в небрежном исполнении служебных обязанностей, что могло повлиять на моральное состояние подчиненных. В результате в отношении майора был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях, касающегося небрежного отношения к военной службе в условиях особого периода.

Сам майор Евгений Г. не согласился с выдвинутыми обвинениями. В своих объяснениях он отметил, что находится в должности с июня 2024 года, а в бригаде наблюдается нехватка младших командиров, которые могли бы проводить психологическую работу с военными. Майор также сообщил, что часть покинувших позиции военнослужащих впоследствии вернулась в свои подразделения.

Кроме того, Евгений Г. отметил свои заслуги: за время службы он был отмечен медалью "За оборону родного государства", "Крестом Военная Честь", а также нагрудными знаками "За образцовую службу" и "За военную доблесть".

Решение суда

Исследовав аргументы сторон, суд пришел к выводу, что из материалов дела невозможно четко определить, в чем именно вина майора Евгения Г. В частности, отсутствуют какие-либо документы служебной проверки, подтверждающие факты его халатности.

Суд также отметил важную деталь: функциональные обязанности Евгения Г., как заместителя командира бригады по вопросам психологической поддержки, были утверждены командованием только 16 ноября 2024 года. Причем протокол об административном правонарушении тоже был составлен именно в этот день. Таким образом, у майора физически не было времени выполнять новые обязанности или исправить сложившуюся в бригаде ситуацию.

На основании этих фактов суд постановил, что вина Евгения Г. не подтверждена.

6 декабря 2024 года Сумской районный суд Сумской области принял решение о закрытии производства по делу из-за отсутствия состава административного правонарушения. 17 декабря это решение вступило в законную силу, окончательно сняв с майора любые обвинения.

Напомним, недавно мы писали о том, что Тисменицкий районный суд Ивано-Франковской области приговорил мужчину к одному году лишения свободы за уклонение от мобилизации. Он не пошел в ТЦК, поскольку был не готов к службе.

Кроме того, мы сообщали, что соответствующее решение, но с лишением свободы до трех лет, принял Покровский районный суд Днепропетровской области. Известно, что мужчина категорически отказался от мобилизации, написав заявление о своем нежелании служить.