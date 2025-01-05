Билецкий заявил, в Третьей штурмовой бригаде наименьшее количество СЗЧ

Андрей Билецкий. Фото: скриншот из видео

На протяжении двух лет в Третьей штурмовой бригаде наименьшее количество СОЧ среди всех бригад. Более того, в бригаде наибольшее количество добровольцев.

Об этом в интервью Наталье Мосейчук заявил полковник и командир 3 ОШБр, Андрей Билецкий.

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Что сказал военный

Билецкий рассказал, что в его бригаде происходит постоянный прирост бойцов. Говоря о потерях, они значительны, однако по сравнению с другими моментами — умеренные. По словам командира бригады, это связано с внутренней идеологией, корпоративным духом и базовой военной подготовкой, которая является качественной и профессиональной, а не профанацией.

"В Авдеевке мы потеряли много опытных сержантов. Не все погибли, но много раненых были. За время после Авдеевки мы смогли выпустить 600 новых сержантов", — рассказал Билецкий.

Также военный сообщил, что 3 ОШБр держит сейчас самую большую полосу среди всех бригад на втором "по горячке" участке фронта. За 8 месяцев Третья штурмовая бригада не только не потеряла ни одной позиции, но и немало приобрела.

Напомним, что в первом интервью этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действительно, в течение 2024 года количество случаев самовольного оставления частей (СОЧ) увеличилось. В то же время с начала осени тенденция начала снижаться.

Также мы писали, что в Украине 1 января 2025 года завершился срок добровольного возвращения на службу после совершения СОЧ. Однако заместитель Офиса президента Украины Ирина Верещук сообщила, что его могут продлить.