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Білецький розповів, як була створена Третя штурмова бригада

5 січня 2025 02:31
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Білецький розповів, як створювалася Третя штурмова та як готували українців до вторгнення РФ
Андрій Білецький. Фото: скриншот з відео
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький розповів, як саме створювалася бригада та як відбувалася підготовка до повномасштабної війни. Зокрема, чимало було добровольців з 3 ОШБр, які воювали ще з 2014 року.

Відповідні деталі Білецький розкрив в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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За словами Білецького, робота над створенням оборонного плану та підготовкою цивільного населення до можливих бойових дій розпочалася ще під час масштабних військових навчань, які Росія та Білорусь проводили поблизу українських кордонів у 2021 році.

У рамках цієї ініціативи була запущена загальнонаціональна кампанія "Не панікуй, готуйся", спрямована на навчання громадян основам військової справи, першої медичної допомоги та поведінки в умовах збройного конфлікту. Щотижня по всій країні тисячі людей проходили такі вишколи, отримуючи необхідні знання для підвищення своєї готовності до потенційних викликів.

"З цих людей народився спецпідрозділ "Кракен" у Харкові, з цих людей народилися підрозділи в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Харківській, Луганській, Сумській, Полтавській, Чернігівській і Київській областях", — заявив він.

Основою цього руху стали ветерани "Азову" та учасники молодіжної патріотичної організації "Центурія". Ба більше, внесок останньої за словами Білецького є окремою тема для аналізу після закінчення війни.

"Вона налічувала близько 1100 людей. З цих 1100 людей 1040 пішло служити. На дані хвилину серед них семеро — Герої України", — каже військовий.

Чимало добровольців, які стояли біля витоків Третьої штурмової бригади, вперше долучилися до бойових дій навесні 2014 року. У той час російські найманці намагалися захопити Харків, але їхні плани були зірвані завдяки рішучості патріотів. Перший бій проти окупантів відбувся на вулиці Римарській. Попри критичну ситуацію, патріоти не отримали жодної підтримки від місцевої влади чи правоохоронців.

"Половина міліціонерів були з "георгіївськими стрічками". Ніхто ж не розумів, чий буде Харків, чия візьме протягом доби-двох. По всьому виглядало так, що візьме Росія. Але цього не відбулося… Тут були справжні тигри. Значна частина цих моїх друзів і товаришів вже загинула", — поінформував командир 3 ОШБр.

На момент початку повномасштабного вторгнення Росії вже існував чіткий план дій. Протягом першої години офіцери зайняли позиції на запасному командному пункті, і всі процеси розгорнулися згідно з наперед визначеним алгоритмом. У Києві за три тижні вдалося зібрати дві тисячі добровольців, які долучилися до оборони столиці.

Подібні добровольчі підрозділи швидко створювалися й в інших містах: Харкові, Сумах, Полтаві, Дніпрі та багатьох інших регіонах.

"Безумовно, спочатку це була міліційна армія, в стилі початкового батьки Махна. Половина людей не мають бойового досвіду, озброєння лише легке стрілецьке. І оця група людей прийняла участь у боях — частково на Лівобережжі, в більшості на Правобережжі: Горенка, Мощун, Васильків. Це ключові точки, де мав відбутися російський прорив", — наголосив Білецький.

Вже влітку 2022 року він звернувся до головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який підтримав цю ідею про створення бригади. Для формування підрозділу залучили бійців із різних регіонів: з 98-го батальйону Дніпропетровщини, добровольців із Полтавщини, Луганщини, Сум, Харкова, а також із тероборони Волині та Галичини.

Так була заснована Третя окрема штурмова бригада Збройних сил України, яка сьогодні є одним із найпотужніших і найчисленніших підрозділів у складі Сухопутних військ. Після успішної участі в обороні Києва, бригада долучилася до бойових дій на Запорізько-Маріупольському напрямку, брала участь у Херсонській операції, а також вела запеклі бої за Бахмут і Авдіївку на Донеччині. З літа 2024 року її підрозділи продовжують вести активні бойові дії на Харківщині.

 

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Білецький заявив, що у Третій штурмовій упродовж двох років найменша кількість СЗЧ серед усіх бригад. Крім того, бригада має найбільшу кількість добровольців.

Також він сказав, що мобілізація в Україні подекуди набрала неадекватних форм. Це у свою чергу великої користі війську не приносить.

ЗСУ війна в Україні Росія вторгнення фронт ситуація на фронті

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