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Билецкий объяснил, какой должна быть реформа украинской армии

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Дата публикации 20 июня 2025 19:11
Интервью Билецкого - какой должна быть реформа украинской армии
Андрей Билецкий. Фото: скриншот
Ключові моменти Россияне развивают свои беспилотники Почему армия Украины не может эффективно воевать

Основатель "Азова" и 3-й ОШБр Андрей Билецкий заявил о критической необходимости глубоких реформ в украинской армии. По его словам, несмотря на то, что российская армия испытывает определенные проблемы, она сделала серьезный шаг вперед в беспилотной составляющей — и это представляет реальную угрозу для Украины на фоне внутренних недостатков ВСУ.

Об этом Билецкий рассказал в интервью Янине Соколовой.

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Россияне развивают свои беспилотники

"В этом году россияне значительно нарастили, улучшили взаимодействие между средствами управления и так далее, беспилотную составляющую. Она еще не достигает нашей, но на некоторых участках уже приближается. Вот уже где-то по паритетности доходит до нашей беспилотной компоненты", — сказал Билецкий.

Впрочем, по его мнению, такая ситуация не была бы критической, если бы украинская армия находилась в том же состоянии, что и в 2023 году.

"Тогда бы такая российская армия для нас большой проблемы в прямом смысле слова не составляла", — добавил он.

Однако, по словам военного, реальность сейчас другая.

"Армия сейчас находится не в лучшем состоянии", — признает Билецкий. Несмотря на то, что боевая подготовка улучшилась, он считает, что это заслуга отдельных лидеров, а не системного подхода.

"Апостол — большой молодец, он делает правильные шаги. Но усилия должны быть значительно больше, общие", — отметил Билецкий, имея в виду заместителя Главнокомандующего, ответственного за боевую подготовку, бывшего десантника и командира 95-й бригады.

Почему армия Украины не может эффективно воевать

Самую большую проблему он видит в отсутствии сержантского корпуса — ключевого звена в современной армии.

"Его как не было, так и нет. Без сержанта современной армии я вообще не представляю. Я не представляю, как управлять Третьей штурмовой, если оставить только офицера и солдата", — подчеркнул командир.

Он сравнил украинскую систему с западной, где сержанты — отдельная каста между офицерами и солдатами: "В советской системе сержант — это фактически старший солдат. Там нет вертикали сержантов. А сержант должен отвечать за личный состав. И чтобы быть качественным — служить как офицер: 10, 12, 18 лет. Не может быть пятилетнего сержанта бригады — это неправильно".

Отсутствие сержантов, по словам Билецкого, приводит к перегрузке офицеров несвойственными им обязанностями.

"Обучать личный состав, проводить смотры, заниматься бытовыми вопросами — это должна быть сержантская работа. Иначе офицер теряет время, планирование и управление хромает. А что это значит? Больше людей погибает с меньшим результатом", — пояснил он.

Это, по его словам, приводит к еще одной критической проблеме — недоверию солдат к командованию.

По его убеждению, сержант должен отвечать за все — от экипировки до вооружения солдат. И только системное построение сержантского корпуса позволит украинской армии стать действительно современной и эффективной.

Напомним, что во время этого же интервью Билецкий заявил, что критическая точка в войне России против Украины наступит тогда, когда Кремлю придется прибегнуть к полномасштабной мобилизации, привлекая к боевым действиям не только социально уязвимые слои населения, но и представителей рабочего класса и среднего слоя. Такой сценарий может спровоцировать волну массовых протестов, подобных тем, что уже имели место ранее.

Также военный заявил, что сегодня российские войска находятся в гораздо худшем состоянии, чем это было год назад.

ВСУ армия война в Украине війна Андрій Білецький
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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