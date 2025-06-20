Стан російської армії погіршився - думка Білецького

Андрій Білецький. Фото: скриншот

Засновник "Азову" та 3-ї ОШБр Андрій Білецький заявив, що сьогодні російські війська перебувають у набагато гіршому стані, ніж це було рік тому. Наступальний потенціал, який РФ змогла накопичити у 2024 році, уже вичерпано, а нових ударних угруповань ворог так і не сформував.

Про це Білецький розповів в інтерв'ю Яніні Соколовій.

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Стан російської армії погіршився

"Це очевидно — стан російської армії зараз значно гірший, ніж у 2024-му. Їхній минулорічний наступальний ресурс стерто в нуль, а новий так і не створено", — зазначив Білецький.

Він наголосив, що, за даними розвідки, росіяни не готують нових ударних з’єднань на полігонах у тилу, як це було раніше. Замість цього вони кидають підкріплення безпосередньо в бойові підрозділи, щоб підтримувати тиск на фронті.

"Минулого року вони змогли зібрати 70 тисяч людей у першому ешелоні для формування ударного кулака — тоді це був Авдіївський напрямок, а далі — наступ на Покровськ. Зараз таких скупчень не бачать ні наша, ні західна розвідка", — повідомив командир.

За його словами, у РФ ще залишаються певні ресурси — як людські, так і технічні. Втім, загальний стан армії він назвав жахливим. Артилерія значною мірою знищена, а бронетехніка з’являється на полі бою дедалі рідше. Військові змушені витягати з консервації навіть стару радянську техніку, якої теж бракує.

Особливу увагу Білецький звернув на стан піхоти: вона, за його словами, стала старшою, гірше підготовленою й майже повністю демотивованою. Часто до війська потрапляють не добровольці, а примусово мобілізовані.

"Полонені розповідають, що їх буквально заганяють до війська. Класична схема — тебе затримують, кажуть: або колонія, або контракт, і їдеш на фронт — одразу або штрафником, або з виплатами", — розповів він.

Такий мобілізаційний ресурс, вважає Білецький, має межі.

Нагадаємо, що Андрій Білецький також висловив свою позицію щодо можливого перемир’я з Росією. Він розповів, чи справді українським військовим потрібна передишка та чи має взагалі сенс оголошувати паузу у бойових діях.

Раніше Білецький поділився думками про своїх синів і цінності, які прагне їм передати. Він зазначив, що молодший син наразі має свої власні інтереси, тож говорити про життєві принципи для нього поки що зарано.