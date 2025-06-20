Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Билецкий сообщил о резком ухудшении состояния армии РФ

Билецкий сообщил о резком ухудшении состояния армии РФ

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 17:17
Состояние российской армии ухудшилось - мнение Билецкого
Андрей Билецкий. Фото: скриншот
Ключові моменти Состояние российской армии ухудшилось

Основатель "Азова" и 3-й ОШБр Андрей Билецкий заявил, что сегодня российские войска находятся в гораздо худшем состоянии, чем это было год назад. Наступательный потенциал, который РФ смогла накопить в 2024 году, уже исчерпан, а новых ударных группировок враг так и не сформировал.

Об этом Билецкий рассказал в интервью Янине Соколовой.

Реклама
Читайте также:

Состояние российской армии ухудшилось

"Это очевидно — состояние российской армии сейчас значительно хуже, чем в 2024-м. Их прошлогодний наступательный ресурс стерт в ноль, а новый так и не создан", — отметил Билецкий.

Он подчеркнул, что, по данным разведки, россияне не готовят новых ударных соединений на полигонах в тылу, как это было раньше. Вместо этого они бросают подкрепление непосредственно в боевые подразделения, чтобы поддерживать давление на фронте.

"В прошлом году они смогли собрать 70 тысяч человек в первом эшелоне для формирования ударного кулака — тогда это было Авдеевское направление, а дальше — наступление на Покровск. Сейчас таких скоплений не видят ни наша, ни западная разведка", — сообщил командир.

По его словам, у РФ еще остаются определенные ресурсы — как человеческие, так и технические. Впрочем, общее состояние армии он назвал ужасным. Артиллерия в значительной степени уничтожена, а бронетехника появляется на поле боя все реже. Военные вынуждены извлекать из консервации даже старую советскую технику, которой тоже не хватает.

Особое внимание Билецкий обратил на состояние пехоты: она, по его словам, стала старше, хуже подготовленной и почти полностью демотивированной. Часто в войска попадают не добровольцы, а принудительно мобилизованные.

"Пленные рассказывают, что их буквально загоняют в армию. Классическая схема — тебя задерживают, говорят: или колония, или контракт, и едешь на фронт — сразу или штрафником, или с выплатами", — рассказал он.

Такой мобилизационный ресурс, считает Билецкий, имеет пределы.

Напомним, что Андрей Билецкий также высказал свою позицию относительно возможного перемирия с Россией. Он рассказал, действительно ли украинским военным нужна передышка и имеет ли вообще смысл объявлять паузу в боевых действиях.

Ранее Билецкий поделился мыслями о своих сыновьях и ценности, которые стремится им передать. Он отметил, что младший сын пока имеет свои собственные интересы, поэтому говорить о жизненных принципах для него пока рано.

война в Украине війна Россия Андрій Білецький армия РФ
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации