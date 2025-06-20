Состояние российской армии ухудшилось - мнение Билецкого

Андрей Билецкий. Фото: скриншот

Основатель "Азова" и 3-й ОШБр Андрей Билецкий заявил, что сегодня российские войска находятся в гораздо худшем состоянии, чем это было год назад. Наступательный потенциал, который РФ смогла накопить в 2024 году, уже исчерпан, а новых ударных группировок враг так и не сформировал.

Об этом Билецкий рассказал в интервью Янине Соколовой.

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Состояние российской армии ухудшилось

"Это очевидно — состояние российской армии сейчас значительно хуже, чем в 2024-м. Их прошлогодний наступательный ресурс стерт в ноль, а новый так и не создан", — отметил Билецкий.

Он подчеркнул, что, по данным разведки, россияне не готовят новых ударных соединений на полигонах в тылу, как это было раньше. Вместо этого они бросают подкрепление непосредственно в боевые подразделения, чтобы поддерживать давление на фронте.

"В прошлом году они смогли собрать 70 тысяч человек в первом эшелоне для формирования ударного кулака — тогда это было Авдеевское направление, а дальше — наступление на Покровск. Сейчас таких скоплений не видят ни наша, ни западная разведка", — сообщил командир.

По его словам, у РФ еще остаются определенные ресурсы — как человеческие, так и технические. Впрочем, общее состояние армии он назвал ужасным. Артиллерия в значительной степени уничтожена, а бронетехника появляется на поле боя все реже. Военные вынуждены извлекать из консервации даже старую советскую технику, которой тоже не хватает.

Особое внимание Билецкий обратил на состояние пехоты: она, по его словам, стала старше, хуже подготовленной и почти полностью демотивированной. Часто в войска попадают не добровольцы, а принудительно мобилизованные.

"Пленные рассказывают, что их буквально загоняют в армию. Классическая схема — тебя задерживают, говорят: или колония, или контракт, и едешь на фронт — сразу или штрафником, или с выплатами", — рассказал он.

Такой мобилизационный ресурс, считает Билецкий, имеет пределы.

Напомним, что Андрей Билецкий также высказал свою позицию относительно возможного перемирия с Россией. Он рассказал, действительно ли украинским военным нужна передышка и имеет ли вообще смысл объявлять паузу в боевых действиях.

Ранее Билецкий поделился мыслями о своих сыновьях и ценности, которые стремится им передать. Он отметил, что младший сын пока имеет свои собственные интересы, поэтому говорить о жизненных принципах для него пока рано.