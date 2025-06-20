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Білецький пояснив, якою має бути реформа української армії

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 19:11
Інтерв'ю Білецького - якою має бути реформа української армії
Андрій Білецький. Фото: скриншот
Ключові моменти Чому армія України не може ефективно воювати Росіяни розвивають свої безпілотники

Засновник "Азову" та 3-ї ОШБр Андрій Білецький заявив про критичну потребу глибоких реформ в українській армії. За його словами, попри те, що російська армія зазнає певних проблем, вона зробила серйозний крок вперед у безпілотному складнику — і це становить реальну загрозу для України на тлі внутрішніх недоліків ЗСУ.

Про це Білецький розповів в інтерв'ю Яніні Соколовій.

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Росіяни розвивають свої безпілотники

"Цього року росіяни значно наростили, покращили взаємодію між засобами управління і так далі, безпілотну складову. Вона ще не досягає нашої, але на деяких ділянках вже наближається. От вже десь по паритетності доходить до нашої безпілотної компоненти", — сказав Білецький.

Втім, на його думку, така ситуація не була б критичною, якби українська армія перебувала у тому ж стані, що й у 2023 році.

"Тоді б така російська армія для нас великої проблеми в прямому сенсі слова не становила", — додав він.

Проте, за словами військового, реальність наразі інша.

"Армія зараз не в найкращому стані", — визнає Білецький. Попри те, що бойова підготовка покращилася, він вважає, що це заслуга окремих лідерів, а не системного підходу.

"Апостол — великий молодець, він робить правильні кроки. Але зусилля повинні бути значно більші, загальні", — зазначив Білецький, маючи на увазі заступника Головнокомандувача, відповідального за бойову підготовку, колишнього десантника та командира 95-ї бригади.

Чому армія України не може ефективно воювати

Найбільшу проблему він бачить у відсутності сержантського корпусу — ключової ланки у сучасній армії.

"Його, як не було, так і немає. Без сержанта сучасної армії я взагалі не уявляю. Я не уявляю, як управляти Третьою штурмовою, якщо залишити тільки офіцера і солдата", — наголосив командир.

Він порівняв українську систему із західною, де сержанти — окрема каста між офіцерами і солдатами: "У радянській системі сержант — це фактично старший солдат. Там немає вертикалі сержантів. А сержант повинен відповідати за особовий склад. І щоб бути якісним — служити як офіцер: 10, 12, 18 років. Не може бути п’ятирічного сержанта бригади — це неправильно".

Відсутність сержантів, за словами Білецького, призводить до перевантаження офіцерів невластивими їм обов’язками.

"Навчати особовий склад, проводити смотри, займатись побутовими питаннями — це має бути сержантська робота. Інакше офіцер втрачає час, планування і управління кульгає. А що це значить? Більше людей гине з меншим результатом", — пояснив він.

Це, за його словами, призводить до ще однієї критичної проблеми — недовіри солдат до командування.

На його переконання, сержант має відповідати за все — від екіпірування до озброєння солдатів. І лише системна побудова сержантського корпусу дозволить українській армії стати справді сучасною та ефективною.

Нагадаємо, що під час цього ж інтерв'ю Білецький заявив, що критична точка у війні Росії проти України настане тоді, коли Кремлю доведеться вдатись до повномасштабної мобілізації, залучаючи до бойових дій не лише соціально вразливі верстви населення, а й представників робітничого класу та середнього прошарку. Такий сценарій може спровокувати хвилю масових протестів, подібних до тих, що вже мали місце раніше.

Також військовий заявив, що сьогодні російські війська перебувають у набагато гіршому стані, ніж це було рік тому. 

ЗСУ армія війна в Україні війна Андрій Білецький
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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