Билецкий: около трети пленных военнослужащих РФ — иностранцы

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий. Фото: кадр из видео

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Около трети российских военнослужащих, попадающих в плен к ВСУ, являются иностранными гражданами. Россия вербует на войну граждан стран Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Одной из причин такого привлечения являются значительные потери личного состава армии РФ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого в интервью американскому блогеру Лоре Лумер.

Билецкий об иностранцах в российской армии

Отвечая на вопрос о масштабах привлечения Россией иностранных граждан к войне против Украины, Андрей Билецкий сообщил, что значительная часть пленных являются гражданами других государств:

"На данный момент примерно каждый третий пленный — это иностранец", — сказал Билецкий.

По словам командира, на стороне России воюют граждане стран экваториальной Африки, Индии, Пакистана, государств Ближнего Востока и Латинской Америки. В то же время, как отметил Билецкий, граждан стран Латинской Америки среди них меньше всего. Преимущественно речь идет о выходцах из Колумбии, реже — из Венесуэлы.

"Это экваториальная Африка, в меньшей степени Индия и Пакистан, Ближний Восток, самые разные государства, а также Латинская Америка. Латинская Америка, пожалуй, представлена среди них меньше всего. В основном это Колумбия, иногда Венесуэла", — отметил командир корпуса.

Билецкий также рассказал, что среди иностранцев, попадающих в плен, есть представители разных категорий. В частности, речь идет о лицах, связанных с преступными группировками, а также о бывших сотрудниках правоохранительных органов.

"В основном это либо картели, либо, наоборот, бывшие полицейские", — сказал он.

По словам командира, главной причиной, побуждающей иностранцев вступать в российскую армию, является финансовая мотивация. Для части граждан других государств дополнительным стимулом становятся обещания переезда в Россию и получения российского гражданства.

Также Билецкий отметил, что Россия привлекает иностранных граждан к войне из-за значительных потерь своих войск и необходимости постоянно пополнять личный состав.

Новини.LIVE сообщали, что недавно Андрей Билецкий заявил, что не планирует баллотироваться на пост президента Украины до окончания войны. Он подчеркнул, что выступает против проведения выборов во время войны и сейчас полностью сосредоточен на победе и безопасности своих военных. По его словам, решение о дальнейших шагах он примет уже после окончания войны.

Новини.LIVE также писали, что Билецкий заявил, что преимущество России в живой силе не определяет исход войны, ведь ключевым фактором является эффективность армии. Он подчеркнул, что у Украины есть шансы на победу благодаря технологическому преимуществу и эффективным действиям на фронте. Также Билецкий призвал США продолжать поддержку Украины, отметив, что Россия рассматривает войну как часть своего противостояния с Соединёнными Штатами.