Бедная Украина и "совковые" стереотипы — сеть возмутил школьный учебник Австрии

Ученик читает учебник по географии. Иллюстративное фото: УНИАН

В Австрии в одном из школьных учебников говорится, что украинцы злоупотребляют алкоголем, очень бедные и живут в нищете. Также там пишется о том, что граждане Украины "носят обузу" еще из СССР. Кроме того, об агрессии РФ в 2014 году нет никаких данных.

Об этом сообщил стоматолог с Ивано-Франковска Денис Никитин.

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В соцсети Х он обнародовал тред, в котором показал фото из учебника географии, сделанные еще в 2020 году. По его словам, западные страны воспринимают Украину как жертву и отказываются верить в те или иные убеждения.

Австрийский учебник по географии. Фото: Денис Никитин

Австрийский учебник по географии. Фото: Денис Никитин

Австрийский учебник по географии. Фото: Денис Никитин

Денис Никитин показал конспект из параграфа книги. Главными тезисами его стали:

транзитность страны;

плодородные черноземы;

отсутствие системы социального обеспечения;

бремя со времен Советского Союза;

большое количество бедных людей.

Австрийский учебник по географии. Фото: Денис Никитин

Стереотипы об Украине в школьном учебнике в Австрии

Там говорилось о том, что в среднем заработная плата в Украине меньше, чем 100 евро, хотя на сайте Министерства финансов речь шла о 390 евро.

По мнению австрийцев, большинство жителей временно оккупированного Крыма являются россиянами, а восток заинтересован в политической ориентации на РФ.

По их словам, граждане Украины поддерживают введение русского языка как второго государственного.

Кроме того, в части текста учебника говорится о страданиях страны от коррупции и "значительной проблеме национализма".

"Да, часть из этого это действительно правда, но суть в том, что коррупция, тотальная бедность и "напряженные отношения с Россией" — это 80% того, что написано в учебнике об Украине. В историческом аспекте упоминается только совок и "молодая страна", что создает у школьников образ фейковой нации. Ни слова о войне (с 2014 года. — Ред.) со скотоубл*дием, кроме того, что она поддерживает каких-то сепаратистов", — подписал украинец.

Также в учебнике указывается, что наше государство "очень молодое", но по историческим данным, оно уже существует более 835 лет. Первое письменное упоминание слова "Украина" появилось в 1187 году в Киевской летописи.

"Когда я объяснял, что мы не имеем ничего общего с москалями, никто и слушать не хотел. Они формируют представление на основе такой ср*ни, как этот учебник, а потом не верят нам и думают, что мы не хотим выглядеть обнищавшими, а они же знают, что у нас 100 евро", — поделился он своим опытом общения с немцами.

Скриншот треда с X Дениса Никитина

Кроме того, в учебнике есть множество манипулятивных тезисов, которые использует РФ, поэтому это возмутило пользователей соцсети Х.

Напомним, ранее Австрия выступила против переговоров с Украиной о вступлении нашего государства в ЕС. Кроме того, страна не планирует поддерживать предоставление Украине 50 млрд евро помощи.