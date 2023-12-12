Австрія виступила проти переговорів з Україною щодо вступу до ЄС
Австрія виступила проти переговорів з Україною щодо вступу нашої держави до ЄС. Окрім цього, країна не планує підтримувати надання Україні 50 млрд євро допомоги.
Про це йдеться на сайті парламенту Австрії.
Що кажуть в Австрії
Федеральний канцлер країни Карл Негаммер заявив, що Україна не має користуватися привілеями порівняно з іншими кандидатами. Окрім цього, Австрія не планує підтримувати надання Україні €50 млрд допомоги.
Крім того, федеральний уряд хоче вимагати припинення санкцій проти Росії на рівні ЄС. Пропозиція отримала лише голоси Партії свободи і тому залишилася в меншості.
Загалом, Австрія стала третьою країною, яка не підтримує початок переговорів з Україною щодо вступу в ЄС.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся у формі листа до голови Європейської ради Шарля Мішеля, в якому погрожує блокуванням всієї допомоги для нашої держави. Також він говорить, що заблокує майбутній вступ України до Європейського Союзу в тому в разі, якщо лідери ЄС не будуть переглядати свою стратегію щодо підтримки української столиці.
Однак угорська та словацька національні спільноти Закарпатської області звернулися до прем'єр-міністрів Угорщини та Словаччини Віктора Орбана й Роберта Фіцо з проханням про підтримку старту переговорів про вступ України до Європейського Союзу.
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