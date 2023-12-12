Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Австрія виступила проти переговорів з Україною щодо вступу до ЄС arrow

Австрія виступила проти переговорів з Україною щодо вступу до ЄС

12 грудня 2023 10:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Австрія виступила проти переговорів з Україною щодо вступу до ЄС
Федеральний канцлер країни Карл Негаммер. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Австрія виступила проти переговорів з Україною щодо вступу нашої держави до ЄС. Окрім цього, країна не планує підтримувати надання Україні 50 млрд євро допомоги.

Про це йдеться на сайті парламенту Австрії

Читайте також:

Що кажуть в Австрії 

Федеральний канцлер країни Карл Негаммер заявив, що Україна не має користуватися привілеями порівняно з іншими кандидатами. Окрім цього, Австрія не планує підтримувати надання Україні €50 млрд допомоги.

Крім того, федеральний уряд хоче вимагати припинення санкцій проти Росії на рівні ЄС. Пропозиція отримала лише голоси Партії свободи і тому залишилася в меншості.

Загалом, Австрія стала третьою країною, яка не підтримує початок переговорів з Україною щодо вступу в ЄС.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся у формі листа до голови Європейської ради Шарля Мішеля, в якому погрожує блокуванням всієї допомоги для нашої держави. Також він говорить, що заблокує майбутній вступ України до Європейського Союзу в тому в разі, якщо лідери ЄС не будуть переглядати свою стратегію щодо підтримки української столиці.

Однак угорська та словацька національні спільноти Закарпатської області звернулися до прем'єр-міністрів Угорщини та Словаччини Віктора Орбана й Роберта Фіцо з проханням про підтримку старту переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки - 80x80

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі