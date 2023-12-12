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Австрия выступила против переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

12 декабря 2023 10:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Австрия выступила против переговоров с Украиной о вступлении в ЕС
Федеральный канцлер страны Карл Негаммер. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Австрия выступила против переговоров с Украиной о вступлении нашего государства в ЕС. Кроме того, страна не планирует поддерживать предоставление Украине 50 млрд евро помощи.

Об этом говорится на сайте парламента Австрии.

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Федеральный канцлер страны Карл Негаммер заявил, что Украина не должна пользоваться привилегиями по сравнению с другими кандидатами. Кроме того, Австрия не планирует поддерживать предоставление Украине €50 млрд помощи.

Кроме того, федеральное правительство хочет потребовать прекращения санкций против России на уровне ЕС. Предложение получило только голоса Партии свободы и потому осталось в меньшинстве.

В целом Австрия стала третьей страной, которая не поддерживает начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился в форме письма к главе Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором угрожает блокированием всей помощи для нашего государства. Также он говорит, что заблокирует будущее вступление Украины в Европейский Союз в том случае, если лидеры ЕС не будут пересматривать свою стратегию поддержки украинской столицы.

Однако венгерское и словацкое национальные сообщества Закарпатской области обратились к премьер-министрам Венгрии и Словакии Виктору Орбану и Роберту Фицо с просьбой о поддержке старта переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

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