Австрия выступила против переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Федеральный канцлер страны Карл Негаммер. Фото: росСМИ

Австрия выступила против переговоров с Украиной о вступлении нашего государства в ЕС. Кроме того, страна не планирует поддерживать предоставление Украине 50 млрд евро помощи.

Об этом говорится на сайте парламента Австрии.

Читайте также:

Что говорят в Австрии

Федеральный канцлер страны Карл Негаммер заявил, что Украина не должна пользоваться привилегиями по сравнению с другими кандидатами. Кроме того, Австрия не планирует поддерживать предоставление Украине €50 млрд помощи.

Кроме того, федеральное правительство хочет потребовать прекращения санкций против России на уровне ЕС. Предложение получило только голоса Партии свободы и потому осталось в меньшинстве.

В целом Австрия стала третьей страной, которая не поддерживает начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился в форме письма к главе Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором угрожает блокированием всей помощи для нашего государства. Также он говорит, что заблокирует будущее вступление Украины в Европейский Союз в том случае, если лидеры ЕС не будут пересматривать свою стратегию поддержки украинской столицы.

Однако венгерское и словацкое национальные сообщества Закарпатской области обратились к премьер-министрам Венгрии и Словакии Виктору Орбану и Роберту Фицо с просьбой о поддержке старта переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.