Бідна Україна та "совкові" стереотипи — мережу обурив шкільний підручник Австрії

Учень читає підручник з географії. Ілюстративне фото: УНІАН

В Австрії в одному зі шкільних підручників йдеться про те, що українці зловживають алкоголем, є дуже бідними та живуть у злиднях. Також там пишеться про те, що громадяни України "носять тягар" ще з СРСР. Крім того, про агресію РФ у 2014 році немає жодних даних.

Про це повідомив стоматолог з Івано-Франківська Денис Микитин.

Читайте також:

Про що йдеться в австрійському підручнику

У соцмережі Х він оприлюднив тред, в якому показав фото з підручника географії, які зробили ще у 2020 році. За його словами, західні країни сприймають Україну, як жертву та відмовляються вірити в ті чи інші переконання.

Австрійський підручник з географії. Фото: Денис Микитин

Австрійський підручник з географії. Фото: Денис Микитин

Австрійський підручник з географії. Фото: Денис Микитин

Зазначається, що Денис Микитин показав конспект із параграфа книги. Головними тезами його стали:

транзитність країни;

родючі чорноземи;

відсутність системи соціального забезпечення;

тягар з часів Радянського Союзу;

велика кількість бідних людей.

Австрійський підручник з географії. Фото: Денис Микитин

Стереотипи про Україну в шкільному підручнику в Австрії

Там йшлося про те, що в середньому заробітна плата в Україні є менша, ніж 100 євро, хоча на сайті Міністерства фінансів йшлося про 390 євро.

На думку австрійців, більшість жителів тимчасово окупованого Криму є росіянами, а схід зацікавлений в політичній орієнтації на РФ.

За їхніми словами, громадяни України підтримують введення російської мови, як другої державної.

Крім того, у частині тексту підручника йдеться про страждання країни від корупції та "значну проблему націоналізму".

"Так, частина з цього це дійсно правда, але суть у тому, що корупція, тотальна бідність і "напружені відносини з Росією" — це 80% того, що написано в підручнику про Україну. В історичному аспекті згадується тільки совок і "молода країна", що створює у школярів образ фейкової нації. Жодного слова про війну (з 2014 року. — Ред.) зі скотоубл*дією, окрім того, що вона підтримує якихось там сепаратистів", — підписав українець.

Також у підручнику вказується, що наша держава є "дуже молодою", але за історичними даними, вона вже існує понад 835 років. Перша письмова згадка слова "Україна" з'явилася в 1187 році у Київському літописі.

"Коли я пояснював, що ми не маємо нічого спільного з москалями, ніхто і слухати не хотів. Вони формують уявлення на основі такої ср*ні, як цей підручник, а потім не вірять нам і думають, що ми не хочемо виглядати зубожілими, а вони ж то знають, що у нас 100 євро", — поділився він своїм досвідом про спілкування з німцями.

Скриншот треду з X Дениса Микитина

Крім того, у підручнику є безліч маніпулятивних тез, які використовує РФ, тому це дуже обурило користувачів соцмережі Х.

Нагадаємо, раніше Австрія виступила проти переговорів з Україною щодо вступу нашої держави до ЄС. Окрім цього, країна не планує підтримувати надання Україні 50 млрд євро допомоги.