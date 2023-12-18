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Безуглая снова набросилась на Залужного из-за его слов о военкомах

18 декабря 2023 23:36
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Илья Рябинин
редактор
Безуглая снова набросилась на Залужного из-за его слов о военкомах
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Иллюстративное фото: espreso.tv
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Одиозная нардеп от "СН" Марьяна Безуглая продолжает делать выпады в сторону Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На этот раз политика "возмутило" заявление генерала о том, что предыдущие военкомы "были профессионалами".

Вырванное из контекста видео она опубликовала в Facebook.

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Очередной скандал от Безуглой

В комментарии "Мы-Украина" Залужный высказался о том, что вместо усиления мобилизации ее следует вернуть в прежние рамки, поскольку нынешняя ситуация создает нагрузку на военных. Безуглая вырвала из контекста вопрос журналистки относительно состояния мобилизации после увольнения ряда военкомов.

"Это были профессионалы, они знали, как это делать — а сейчас их нет", — сказал Залужный.

Скандальная политик снова "набросилась" на Залужного, напомнив в контексте его заявления об одесском военкоме Евгении Борисове, который сейчас находится под следствием из-за коррупции.

Безуглая снова набросилась на Залужного из-за его слов о военкомах.
Сообщение Безуглой. Источник: соцсети

"Заговорил! На вопрос об увольнении военкомов: "Это были профессионалы, они знали, как это делать". Вернуть военкома Борисова!", — пишет Безуглая под видео.

Марьяна Безуглая — последние новости

Напомним, что ранее скандальная и одиозная нардеп Марьяна Безуглая нарвалась на огромное количество хейта, заявив, что уехавших за границу украинцев следует "лишать гражданства", а тех, кто отказывается от мобилизации — "поражать в правах".

Также сегодня эксцентрическая политик провела два "опроса". В одном она опрашивала женщин об их готовности встать на военный учет, чтобы демобилизовать тех, кто служит 24 месяца. А во втором она опросила мужчин относительно их готовности отказаться от гражданства Украины, чтобы их не мобилизовали.

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