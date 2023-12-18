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Безугла знову накинулася на Залужного через його слова про військкомів

18 грудня 2023 23:36
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Ілля Рябінін
редактор
Безугла знову накинулася на Залужного через його слова про військкомів
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Ілюстративне фото: espreso.tv
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Одіозна нардепка від "СН" Мар'яна Безугла продовжує робити випади в бік Головнокомандувач ЗСУ Валерія Залужного. На цей раз політикиню "обурила" заява генерала про те, що попередні військкоми "були професіоналами". 

Вирване з контексту відео вона опублікувала у Facebook.

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Черговий скандал від Безуглої

В коментарі "Ми-Україна" Залужний висловився про те, що замість посилення мобілізації, її слід повернути до колишніх рамок, оскільки нинішня ситуація створює навантаження на військових. Натомість Безугла вирвала з контексту питання журналістки стосовно стану мобілізації після звільнення низки воєнкомів.

"Це були професіонали, вони знали, як це робити — а зараз їх немає", — сказав Залужний.

Скандальна політикиня знову "накинулася" на Залужного, нагадавши у контексті його заяви про одеського військкома Євгена Борисова, який зараз перебуває під слідством через корупцію.

Безугла знову накинулася на Залужного через його слова про військкомів
Допис Безуглої. Джерело: соцмережі

"Заговорив! На запитання про звільнення воєнкомів: "Це були професіонали, вони знали, як це робити". Вернути воєнкома Борисова!", — пише Безугла під відео.

Мар'яна Безугла — останні новини

Нагадаємо, що раніше скандальна та одіозна нардепка Мар'яна Безугла нарвалася на велетенську кількість хейту, заявивши, що українців, які виїхали за кордон варто "позбавляти громадянства", а тих, хто відмовляється від мобілізації — "обмежити в правах".

Також сьогодні ексцентрична політикиня провела два "опитування". В одному вона опитувала жінок про їхню готовність встати на військовий облік, щоб демобілізувати тих, хто служить 24 місяці. А в другому вона опитала чоловіків стосовно їхньої готовності відмовитися від громадянства України, аби їх не мобілізували. 

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