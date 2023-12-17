Безугла поскаржилася, що Залужний заблокував її у Facebook
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний несподівано заблокував акаунт народного депутата Мар'яни Безуглої у Facebook. За словами самої депутатки, Залужний "перейшов у контрнаступ".
Про це Безугла повідомила в соцмережах.
Залужний заблокував акаунт Мар'яни Безуглої — деталі
Безугла вказує, що після того, як вона поставила питання про демобілізацію, про яке вона регулярно пише у своїх соціальних мережах, головнокомандувач зробив певні дії.
Ці кроки генерала Безугла схарактеризувала як контрнаступ у Facebook.
"Щойно дізналася, що генерал Валерій Залужний перейшов у Facebook контрнаступ і заблокував мене. Після питання про демобілізацію", — зазначила вона.
Варто зазначити, що останнім часом ця народна депутатка активно висловлює невдоволення Валерієм Залужним, наполягаючи на його звільненні.
Нагадаємо, раніше Мар'яна Безугла, яка останніми тижнями потрапляла у гучні скандали, зробила ще одну несподівану заяву про мобілізацію жінок в Україні.
Крім того, народна депутатка Мар'яна Безугла докладно розповіла, що готується в законопроекті про зміни процесу мобілізації в Україні . Вона наголосила, що це все ще проект, військові надали суто жорсткі норми. Нині влада опрацьовує реалістичну модель.
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