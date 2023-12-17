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Безуглая пожаловалась, что Залужный заблокировал ее в Facebook

17 декабря 2023 09:31
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Безуглая пожаловалась, что Залужный заблокировал ее в Facebook
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный неожиданно заблокировал аккаунт народного депутата Марьяны Безуглой в Facebook. По словам самого нардепа, Залужный "перешел в контрнаступление".

Об этом Безуглая сообщила в соцсетях.

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Безуглая указывает, что после того, как она задала вопрос о демобилизации, о котором она регулярно пишет в своих социальных сетях, главнокомандующий предпринял определенные действия. 

Эти шаги генерала Безуглая охарактеризовала как контрнаступление в Facebook. 

"Только что узнала, что генерал Валерий Залужный перешел в Facebook контрнаступление и заблокировал меня. После вопроса о демобилизации", — указала она.

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Сообщение Марьяны Безуглой. Фото: скриншот

Стоит отметить, что в последнее время эта народная депутатка активно выражает недовольство по отношению к Валерию Залужному, настаивая на его увольнении.

Напомним, ранее Марьяна Безуглая, которая в последние недели попадала в громкие скандалы, сделала еще одно неожиданное заявление о мобилизации женщин в Украине.

Кроме того, народная депутат Марьяна Безуглая подробно рассказала, что готовится в законопроекте об изменениях процесса мобилизации в Украине. Она подчеркнула, что это все еще проект, военные представили сугубо жесткие нормы. В настоящее время власти прорабатывают реалистичную модель.

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