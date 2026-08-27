Милованов заявил, что без изучения математики Украины не будет

Школьники на уроке. Фото: УНИАН

В Украины существуют серьезные проблемы с математическим образованием, которые могут повлиять на развитие государства и его технологический потенциал. Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов обратил на это внимание. Он призвал не упрощать национальный мультипредметный тест, а вместо этого усиливать подготовку учеников и поддержку преподавателей.

Об этом он заявил 26 августа, в среду, в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Милованов заявил о кризисе математического образования

Тимофей Милованов считает, что результаты вступительной кампании в очередной раз привлекли внимание к проблеме уровня математических знаний украинских школьников.

По его мнению, снижение сложности НМТ не поможет решить проблему. Наоборот, следует сосредоточиться на том, чтобы ученики получали более качественные знания еще во время обучения в школе.

"У нас кризис в математике. Если у нас не будет математического образования, то не будет Украины, а враг захватит нас", — заявил Милованов.

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Он подчеркнул, что результаты тестирования следует воспринимать как показатель реального состояния математической подготовки, а не как повод для упрощения вступительных экзаменов.

Украине нужны математики и инженеры для оборонной сферы

Отдельно Милованов обратил внимание на роль математического образования в условиях стремительного развития искусственного интеллекта и современных технологий.

По его словам, Украине необходимо готовить больше специалистов по математике, инженерии и смежным направлениям. Такие специалисты, в частности, нужны для развития технологического сектора и создания новых решений для оборонной сферы.

Президент Киевской школы экономики убежден, что вместо упрощения требований к абитуриентам необходимо повышать качество преподавания математики.

Речь идет, в частности, о поддержке учителей, создании лучших условий для обучения школьников и студентов, а также об увеличении финансирования математического и технического образования.

Новини.LIVE писали, что заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в эфире "Київського часу" заявил, что в этом году в Украине ожидают около 240 тысяч первоклассников. Это примерно на 10 тысяч меньше, чем в прошлом году, и почти вдвое ниже показателя 2018–2019 учебного года.

Также мы сообщали, что мэр Игорь Терехов заявил, что в Харькове праздник Первого звонка пройдет в подземных школах в целях безопасности детей. По его словам, в новом учебном году количество детей, которые будут учиться под землей, увеличится примерно на 6 тысяч по сравнению с прошлым годом.