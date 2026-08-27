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Головна Новини дня Без математики не буде України: Милованов про освіту

Без математики не буде України: Милованов про освіту

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2026 00:07
Милованов заявив, що без вивчення математики - не буде України
Школярі на уроці. Фото: УНІАН

Україна має серйозні проблеми з математичною освітою, які можуть впливати на розвиток держави та її технологічний потенціал. Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов звернув на це увагу. Він закликав не спрощувати національний мультипредметний тест, а натомість посилювати підготовку учнів і підтримку викладачів.

Про це він сказав 26 серпня, в середу, в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Милованов заявив про кризу математичної освіти

Тимофій Милованов вважає, що результати вступної кампанії вкотре привернули увагу до проблеми рівня математичних знань українських школярів.

На його думку, зниження складності НМТ не допоможе розв'язати проблему. Навпаки, варто зосередитися на тому, щоб учні отримували якісніші знання ще під час навчання у школі.

"У нас криза в математиці. Якщо у нас не буде математичної освіти, то не буде України, а ворог нас захопить", — заявив Милованов.

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Він наголосив, що результати тестування варто сприймати як показник реального стану математичної підготовки, а не як причину для спрощення вступних випробувань.

Україні потрібні математики та інженери для оборонної сфери

Окремо Милованов звернув увагу на роль математичної освіти в умовах стрімкого розвитку штучного інтелекту та сучасних технологій.

За його словами, Україні необхідно готувати більше фахівців із математики, інженерії та суміжних напрямів. Такі спеціалісти, зокрема, потрібні для розвитку технологічного сектору та створення нових рішень для оборонної сфери.

Президент Київської школи економіки переконаний, що замість спрощення вимог до вступників необхідно підвищувати якість викладання математики.

Йдеться, зокрема, про підтримку вчителів, створення кращих умов для навчання школярів і студентів, а також збільшення фінансування математичної та технічної освіти.

Новини.LIVE писали, що заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко в ефірі "Київського часу" заявив, що цьогоріч в Україні очікують близько 240 тисяч першокласників. Це приблизно на 10 тисяч менше, ніж минулого року, та майже вдвічі нижче за показник 2018–2019 навчального року.

Також ми інформували, що міський голова Ігор Терехов повідомив, що в Харкові свято Першого дзвоника пройде в підземних школах, заради безпеки дітей. За його словами, у новому навчальному році кількість дітей, які навчатимуться під землею, зросте приблизно на 6 тисяч порівняно з минулим роком. 

освіта Тимофій Милованов математика НМТ інженер математик
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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