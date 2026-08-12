Без дождей, но со свежестью: прогноз синоптика Диденко на завтра

Девушка на улице. Фото: Новини.LIVE

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует комфортную и сухую погоду в Украине 13 августа. После прохождения холодного атмосферного фронта, который практически не принес осадков, территорию страны охватила свежая воздушная масса.

Об этом она написала в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 13 августа

По прогнозу синоптика, 13 августа и до конца недели дневная температура воздуха в основном будет держаться в пределах +22...+26 градусов. При этом ночи останутся прохладными, что обеспечит комфортные условия после жаркого периода.

Погода в Украине на 13 августа. Фото: Meteoprog

Осадков в ближайшие дни Диденко не прогнозирует. Над Украиной будет преобладать антициклон, поэтому погода будет в основном сухой и солнечной. Постепенное возвращение жары ожидается уже с воскресенья-понедельника. Температура снова начнет повышаться, хотя ночи останутся значительно прохладнее, чем днем.

В Киеве 13 августа и до конца недели ожидается сухая, солнечная погода. Днем в столице будет около +22...+25 градусов. В воскресенье температура поднимется до +28 градусов, а с понедельника жара снова усилится. Синоптик отметила, что ближайшие дни хорошо подходят для работы на открытом воздухе, прогулок и отдыха.

Как сообщали Новини.LIVE, в августе 2026 года ожидаются отдельные периоды повышенной солнечной активности, которые могут вызывать кратковременные изменения магнитного поля Земли. В то же время в целом геомагнитная обстановка в течение месяца прогнозируется преимущественно спокойной.

Как сообщали Новини.LIVE, более 10 тысяч человек погибли в Европе во время волны аномальной жары, которая в конце июня охватила западную часть континента. Больше всего смертей зафиксировано среди людей в возрасте от 65 лет, а ученые связывают резкий рост смертности с экстремальными температурами, которые усиливаются из-за изменения климата.