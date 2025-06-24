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Без помощи США — готовы ли в ЄС и дальше поддерживать Украину

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 06:56
Европейцы готовы помогать Украине даже без поддержки США
Митинг в поддержку Украины в Европе. Иллюстративное фото: Reuters
Ключові моменти Как европейцы реагируют на дальнейшую поддержку Украины

Большинство европейцев выступили за рост оборонных расходов, создание ядерного щита и поддержку Украины без помощи США. Такие данные получены благодаря социсследованию по всей Европе.

Соответствующая полная статистика опубликована на сайте Европейского совета по вопросам внешних отношений.

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Результат опроса по поддержке Украины со стороны жителей ЕС. Фото: Скриншот

В исследовании отмечается, что для опрошенных прямая победа России в Украине была бы экзистенциальной угрозой. Сохранение Украины как суверенного государства с надежными вооруженными силами является лучшей заменой фрагментации военных гарантий США.

Согласно этой точке зрения большинство европейцев не хотели бы, чтобы Европа прекратила всю свою военную поддержку Украины, или заставила Украину отказаться от территорий, оккупированной Россией, или отменила экономические санкции против России, даже если бы Америка Трампа сделала это первой.

Социологи отмечают, что доброжелательное толкование заключается в том, что европейцы поддерживают автономную европейскую политику поддержки Украины и не хотят слепо следовать за Трампом. Но другое (и взаимосовместимое) толкование этих данных заключается в том, что европейцы хотят, чтобы украинцы продолжали бороться за них.

По мнению социологов ЕС, революционные изменения в США подрывают постулаты, которые десятилетиями лежали в основе европейской безопасности, такие как: американские гарантии защиты, НАТО как союз либеральных демократий, поощрение свободной торговли, табу на агрессивный национализм. США за полгода превратились из поборников либеральной демократии в сторонников антилиберализма и экономического протекционизма.

Ранее мы сообщали, что в НАТО достигли согласия по увеличению оборонных расходов, которые составят не менее 5% от ВВП. Но испанцам удалось выкрутиться и они будут платить меньше.

А первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сообщил, чего Украина ожидает от саммита НАТО. Саммит состоится 24-25 июня в Гааге.

Европейский союз США военная помощь ЕС война в Украине соцопрос
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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