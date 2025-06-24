Європейці готові допомагати Україні навіть без підтримки США

Мітинг на підтримку України у Європі. Ілюстративне фото: Reuters

Більшість європейців виступили за зростання оборонних витрат, створення ядерного щита та підтримку України без допомоги США. Такі дані отримані завдяки соцдослідженню по всій Європі.

Відповідна повна статистика опублікована на сайті Європейської ради з питань зовнішніх відносин.

Реклама

Читайте також:

Як європейці реагують на подальшу підтримку України

Результат опитування щодо підтримки України з боку мешканців ЄС. Фото: Скриншот

У дослідження зазначається, що для опитаних пряма перемога Росії в Україні була б екзистенційною загрозою. Збереження України як суверенної держави з надійними збройними силами є найкращою заміною фрагментації військових гарантій США.

Відповідно до цієї точки зору більшість європейців не хотіли б, щоб Європа припинила всю свою військову підтримку України, чи змусила Україну відмовитися від територій, окупованої Росією, або скасувала економічні санкції проти Росії, навіть якби Америка Трампа зробила це першою.

Соціологи зазначають, що доброзичливе тлумачення полягає в тому, що європейці підтримують автономну європейську політику підтримки України та не хочуть сліпо слідувати за Трампом. Але інше (і взаємосумісне) тлумачення цих даних полягає в тому, що європейці хочуть, щоб українці продовжували боротися за них.

На думку соціологів ЄС, революційні зміни в США підривають постулати, які десятиліттями лежали в основі європейської безпеки, такі як: американські гарантії захисту, НАТО як союз ліберальних демократій, заохочення вільної торгівлі, табу на агресивний націоналізм. США за пів року перетворилися з поборників ліберальної демократії на прихильників антилібералізму та економічного протекціонізму.

Раніше ми повідомляли, що в НАТО досягли згоди щодо збільшення оборонних витрат, які становитимуть щонайменше 5% від ВВП. Але іспанцям вдалось викрутитись і вони будуть платити менше.

А перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця повідомив, чого Україна очікує від саміту НАТО. Саміт відбудеться 24-25 червня в Гаазі.