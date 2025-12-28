Видео
Україна
Главная Новости дня Без давления на РФ мирный план не выгодный Украине, — Подоляк

Без давления на РФ мирный план не выгодный Украине, — Подоляк

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 13:03
Без давления на Россию мирное соглашение не будет выгодно Украине — Подоляк объяснил
Михаил Подоляк. Фото: кадр из видео

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил, в каком случае мирное соглашение по завершению войны не будет таким, как хотелось бы Украине. По его словам, это произойдет, если на Россию не будут давить.

Об этом Михаил Подоляк рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Читайте также:

Мирное соглашение по завершению войны

"Что касается мирного соглашения, вряд ли в таком, к сожалению, виде, как нам бы хотелось, оно будет, если не будет давления на Россию. То есть давление должно быть в любом случае. Санкции, милитарка и так далее", — отметил Подоляк.

По его словам, как итог, субъектность Украины сейчас значительно выше, чем даже год назад.

"И чтобы там пропагандистское где-то не звучало об Украине, это означает, что с большой оценкой того, кто мы, сегодня к нам относятся. Мы даже сами еще этого не осознаем", — говорит советник ОП.

Подоляк заявил, что подсознательно Россия понимает, что зашла не туда и выйти с победой не получится. Однако ситуативно Москва может заморозить войну на определенных условиях, но она уже проиграла.

Напомним, начальник ГУР Кирилл Буданов назвал наиболее благоприятное время для достижения мирного соглашения.

А 28 декабря украинский лидер Владимир Зеленский проведет встречу с американским президентом Дональдом Трампом.

война Михаил Подоляк Украина Россия мирный план
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
