Без давления на Россию мирное соглашение не будет выгодно Украине — Подоляк объяснил

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил, в каком случае мирное соглашение по завершению войны не будет таким, как хотелось бы Украине. По его словам, это произойдет, если на Россию не будут давить.

Об этом Михаил Подоляк рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Мирное соглашение по завершению войны

"Что касается мирного соглашения, вряд ли в таком, к сожалению, виде, как нам бы хотелось, оно будет, если не будет давления на Россию. То есть давление должно быть в любом случае. Санкции, милитарка и так далее", — отметил Подоляк.

По его словам, как итог, субъектность Украины сейчас значительно выше, чем даже год назад.

"И чтобы там пропагандистское где-то не звучало об Украине, это означает, что с большой оценкой того, кто мы, сегодня к нам относятся. Мы даже сами еще этого не осознаем", — говорит советник ОП.

Подоляк заявил, что подсознательно Россия понимает, что зашла не туда и выйти с победой не получится. Однако ситуативно Москва может заморозить войну на определенных условиях, но она уже проиграла.

Напомним, начальник ГУР Кирилл Буданов назвал наиболее благоприятное время для достижения мирного соглашения.

А 28 декабря украинский лидер Владимир Зеленский проведет встречу с американским президентом Дональдом Трампом.