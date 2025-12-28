Без тиску на Росію мирна угода не буде вигідною Україні — Подоляк пояснив

Михайло Подоляк. Фото: кадр з відео

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, в якому випадку мирна угода щодо завершення війни не буде такою, як хотілося б Україні. За його словами, це станеться, якщо на Росію не будуть тиснути.

Про це Михайло Подоляк розповів в інтервʼю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Мирна угода щодо завершення війни

"Щодо мирної угоди, навряд чи в такому, на жаль, вигляді, як нам би хотілося, вона буде, якщо не буде тиску на Росію. Тобто тиск має бути в будь-якому випадку. Санкції, мілітарка і так далі", — зазначив Подоляк.

За його словами, як підсумок, субʼєктність України наразі значно вища, ніж навіть рік тому.

"І щоб там пропагандистське десь не звучало про Україну, це означає, що з великою оцінкою того, хто ми, сьогодні до нас ставляться. Ми навіть самі ще цього не усвідомлюємо", — каже радник ОП.

Подоляк заявив, що підсвідомо Росія розуміє, що зайшла не туди та вийти з перемогою не вийде. Однак ситуативно Москва може заморозити війну на певних умовах, але вона вже програла.

Нагадаємо, начальник ГУР Кирило Буданов назвав найбільш сприятливий час для досягнення мирної угоди.

А 28 грудня український лідер Володимир Зеленський проведе зустріч з американським президентом Дональдом Трампом.