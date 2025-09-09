Полиция расследует мурал Бэнкси на здании Королевского суда в Лондоне

Люди рассматривают граффити. Фото: REUTERS/Simon Gardner

В Лондоне полиция начала расследование после появления нового мурала Бэнкси на здании Королевского суда правосудия. На граффити изображен судья в парике и мантии, который бьет протестующего молотком, а рядом лежит плакат с кровавыми следами. Знаменитому анонимному художнику грозит тюрьма.

Об этом сообщает Daily Mail.

Работа, которая появилась 8 сентября на фасаде памятника архитектуры, уже прикрыта пластиковыми щитами и металлическими барьерами, а Суды и трибуналы Ее Величества (HMCTS) объявили, что рисунок будет удален. В ведомстве объяснили это обязанностью сохранять здание в его первоначальном виде.

Бэнкси подтвердил авторство в своем Instagram, опубликовав фото мурала с подписью "Королевские суды. Лондон".

Бэнкси подтвердил свое авторство. Фото: скриншот

В то же время столичная полиция заявила, что открыла расследование по факту "криминального повреждения". Если ущерб превысит 5000 фунтов стерлингов, художнику может грозить до 10 лет заключения, а в случае меньшего ущерба — три месяца ареста или штраф в 2500 фунтов.

Напомним, мурал появился после массовых протестов в Лондоне, когда во время демонстрации в поддержку запрещенной организации "Палестинское действие" были задержаны 890 человек. Кампания "Защитим наших присяжных" назвала работу Бэнкси "убедительным изображением жестокости властей против протестующих".

Несмотря на мировую известность, личность Бэнкси остается официально неустановленной, хотя еще в 2008 году британская пресса назвала вероятным автором Робина Ганнингема из Бристоля.

А в 2024 году в Киево-Печерской лавре выставили мурал Бэнкси, который художник нарисовал на разрушенном доме в Гостомеле.