В Лондоне на здании суда появился мурал Бэнкси — что изображено

Мурал Бэнкси в Лондоне. Фото: instagram.com/banksy

Художник Бэнкси создал новый мурал на здании Королевского суда в Лондоне. Он нарисовал судью и протестующего.

Фото нового мурала Бэнкси опубликовал в Instagram в понедельник, 8 сентября.

Мурал Бэнкси в Лондоне

На мурале судья в традиционном парике и мантии молотком бьет протестующего, который лежит на земле с пятном крови.

Мурал на здании Королевского суда Великобритании. Фото: instagram.com/banksy

По информации BBC, мурал прикрыли пластиковыми листами и металлическими барьерами.

Охрана возле мурала. Фото: BBC

Несмотря на отсутствие в мурале прямого упоминания об определенном событии или причине, его создание совпало с тем, как в Лондоне во время акции против запрета Palestine Action были задержаны почти 900 человек.

Напомним, мурал Бэнкси "Женщина в противогазе", который был нарисован художником в Гостомеле Киевской области, выставили в Киево-Печерской лавре.

Ранее суд Ирпеня огласил приговор волонтеру, который пытался продать рисунок Бэнкси из Гостомеля.