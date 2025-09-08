Видео
В Британии на здании Королевского суда появился мурал Бэнкси

В Британии на здании Королевского суда появился мурал Бэнкси

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 18:55
В Лондоне на здании суда появился мурал Бэнкси — что изображено
Мурал Бэнкси в Лондоне. Фото: instagram.com/banksy

Художник Бэнкси создал новый мурал на здании Королевского суда в Лондоне. Он нарисовал судью и протестующего.

Фото нового мурала Бэнкси опубликовал в Instagram в понедельник, 8 сентября.

Читайте также:

Мурал Бэнкси в Лондоне

На мурале судья в традиционном парике и мантии молотком бьет протестующего, который лежит на земле с пятном крови.

Мурал Бенксі у Лондоні
Мурал на здании Королевского суда Великобритании. Фото: instagram.com/banksy

По информации BBC, мурал прикрыли пластиковыми листами и металлическими барьерами.

Закритий мурал Бенксі
Охрана возле мурала. Фото: BBC 

Несмотря на отсутствие в мурале прямого упоминания об определенном событии или причине, его создание совпало с тем, как в Лондоне во время акции против запрета Palestine Action были задержаны почти 900 человек.

Напомним, мурал Бэнкси "Женщина в противогазе", который был нарисован художником в Гостомеле Киевской области, выставили в Киево-Печерской лавре.

Ранее суд Ирпеня огласил приговор волонтеру, который пытался продать рисунок Бэнкси из Гостомеля.

Аркадий Пастула
Автор:
Аркадий Пастула
