В Лондоне на здании суда появился мурал Бэнкси — что изображено

В Британии на здании Королевского суда появился мурал Бэнкси
Художник Бэнкси создал новый мурал на здании Королевского суда в Лондоне. Он нарисовал судью и протестующего.
Фото нового мурала Бэнкси опубликовал в Instagram в понедельник, 8 сентября.
Мурал Бэнкси в Лондоне
На мурале судья в традиционном парике и мантии молотком бьет протестующего, который лежит на земле с пятном крови.
По информации BBC, мурал прикрыли пластиковыми листами и металлическими барьерами.
Несмотря на отсутствие в мурале прямого упоминания об определенном событии или причине, его создание совпало с тем, как в Лондоне во время акции против запрета Palestine Action были задержаны почти 900 человек.
Напомним, мурал Бэнкси "Женщина в противогазе", который был нарисован художником в Гостомеле Киевской области, выставили в Киево-Печерской лавре.
Ранее суд Ирпеня огласил приговор волонтеру, который пытался продать рисунок Бэнкси из Гостомеля.
Читайте Новини.LIVE!