Головна Новини дня У Британії на будівлі Королівського суду зʼявився мурал Бенксі

У Британії на будівлі Королівського суду зʼявився мурал Бенксі

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 18:55
У Лондоні на будівлі суду зʼявився мурал Бенксі — що зображено
Мурал Бенксі у Лондоні. Фото: instagram.com/banksy

Художник Бенксі створив новий мурал на будівлі Королівського суду в Лондоні. Він намалював суддю та протестувальника.

Фото нового муралу Бенксі опублікував в Instagram у понеділок, 8 вересня.

Читайте також:

Мурал Бенксі у Лондоні

На муралі суддя у традиційній перуці та мантії молотком бʼє протестувальника, який лежить на землі з плямою крові.

Мурал Бенксі у Лондоні
Мурал на будівлі Королівського суду Великої Британії. Фото: instagram.com/banksy

За інформацією BBC, мурал прикрили пластиковими листами та металевими барʼєрами.

Закритий мурал Бенксі
Охорона біля муралу. Фото: BBC і

Попри відсутність у муралі прямої згадки про певну подію чи причину, його створення збіглося з тим, як у Лондоні під час акції проти заборони Palestine Action було затримано майже 900 осіб.

Нагадаємо, мурал Бенксі "Жінка в протигазі", який був намальований художником у Гостомелі Київської області, виставили в Києво-Печерській лаврі.

Раніше суд Ірпеня оголосив вирок волонтеру, який намагався продати малюнок Бенксі з Гостомеля.

суд Бенксі судді мурал художник
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
