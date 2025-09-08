У Лондоні на будівлі суду зʼявився мурал Бенксі — що зображено

У Британії на будівлі Королівського суду зʼявився мурал Бенксі
Художник Бенксі створив новий мурал на будівлі Королівського суду в Лондоні. Він намалював суддю та протестувальника.
Фото нового муралу Бенксі опублікував в Instagram у понеділок, 8 вересня.
Мурал Бенксі у Лондоні
На муралі суддя у традиційній перуці та мантії молотком бʼє протестувальника, який лежить на землі з плямою крові.
За інформацією BBC, мурал прикрили пластиковими листами та металевими барʼєрами.
Попри відсутність у муралі прямої згадки про певну подію чи причину, його створення збіглося з тим, як у Лондоні під час акції проти заборони Palestine Action було затримано майже 900 осіб.
Нагадаємо, мурал Бенксі "Жінка в протигазі", який був намальований художником у Гостомелі Київської області, виставили в Києво-Печерській лаврі.
Раніше суд Ірпеня оголосив вирок волонтеру, який намагався продати малюнок Бенксі з Гостомеля.
Читайте Новини.LIVE!