Поліція розслідує мурал Бенксі на будівлі Королівського суду в Лондоні

У Лондоні поліція почала розслідування після появи нового муралу Бенксі на будівлі Королівського суду правосуддя. На графіті зображено суддю в перуці та мантії, який б’є протестувальника молотком, а поряд лежить плакат із кривавими слідами. Знаменитому анонімному художнику загрожує в'язниця.

Робота, яка з’явилася 8 вересня на фасаді пам’ятки архітектури, уже прикрита пластиковими щитами та металевими бар’єрами, а Суди та трибунали Її Величності (HMCTS) оголосили, що малюнок буде видалено. У відомстві пояснили це обов’язком зберігати будівлю в її первісному вигляді.

Бенксі підтвердив авторство у своєму Instagram, опублікувавши фото муралу з підписом "Королівські суди. Лондон".

Бенксі підтвердив своє авторство. Фото: скриншот

Водночас столична поліція заявила, що відкрила розслідування за фактом "кримінального пошкодження". Якщо збитки перевищать 5000 фунтів стерлінгів, художнику може загрожувати до 10 років ув’язнення, а у випадку меншої шкоди — три місяці арешту або штраф у 2500 фунтів.

Нагадаємо, мурал з’явився після масових протестів у Лондоні, коли під час демонстрації на підтримку забороненої організації "Палестинська дія" було затримано 890 осіб. Кампанія "Захистимо наших присяжних" назвала роботу Бенксі "переконливим зображенням жорстокості влади проти протестувальників".

Попри світову популярність, особа Бенксі залишається офіційно невстановленою, хоча ще у 2008 році британська преса назвала ймовірним автором Робіна Ганнінгема з Брістоля.

А у 2024 році у Києво-Печерській лаврі виставили мурал Бенксі, який художник намалював на зруйнованому будинку у Гостомелі.