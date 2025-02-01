Отец и старший сын хотели похитить младшего сына, чтобы завладеть его деньгами

Пострадавший во время оперативных действий полиции. Фото: Национальная полиция

Правоохранители разоблачили организаторов преступления, которые заказали похищение родственника. Речь идет об отце и старшем сыне, которые хотели завладеть полумиллионом долларов, которые младший сын заработал на криптовалюте.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины в субботу, 1 февраля.

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Планировали похищение родственника

Находясь за границей, отец и старший сын "заказали" похищение своего родственника - еще одного сына, который занимался криптовалютой. Для воплощения своих намерений мужчины подыскали лиц среди жителей Запорожья.

По замыслам фигурантов дела, младшего брата должны были похитить и подвергнуть пыткам, чтобы заставить его отдать им флешку с доступами к криптокошельку, на котором якобы есть 500 000 долларов. Оперативники ДВР и следователи Нацполиции инсценировали похищение потерпевшего для сохранения его жизни и здоровья, а также чтобы разоблачить злоумышленников.

После осуществления "похищения", оперативники прислали старшему брату подтверждающие доказательства, а именно окровавленные фото жертвы. После получения фотодоказательств заказчики передали "исполнителю" второй транш за выполненную работу.

"Похищенный" мужчина. Фото: Национальная полиция

Потерпевший во время "похищения". Фото: Национальная полиция

Фото с "похищенным" мужчиной в телефоне. Фото: Национальная полиция

В настоящее время решается вопрос о сообщении отцу и старшему сыну о заочном подозрении в вымогательстве. Кроме того, готовятся материалы для объявления их в розыск.

Ранее мы писали, что на Киевщине двое мужчин похитили годовалого ребенка из-за вымышленных долгов. Злоумышленников задержали правоохранители, им грозит до 12 лет за решеткой.

Напомним, немецкая пара признала вину в убийстве украинки и ее дочери. Сейчас это дело рассматривается в суде.