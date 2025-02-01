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Батько замовив викрадення сина, щоб отримати його криптогаманець

1 лютого 2025 16:35
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Батько і старший син хотіли викрасти молодшого сина, щоб заволодіти його грошима
Потерпілий під час оперативних дій поліції. Фото: Національна поліція
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Правоохоронці викрили організаторів злочину, які замовили викрадення родича. Йдеться про батька і старшого сина, які хотіли заволодіти півмільйоном доларів, які молодший син заробив на криптовалюті.

Про це повідомили у Національній поліції України у суботу, 1 лютого.

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Планували викрадення родича

Перебуваючи за кордоном, батько і старший син "замовили" викрадення свого родича — ще одного сина, який займався криптовалютою. Для втілення своїх намірів чоловіки підшукали осіб серед мешканців Запоріжжя. 

За задумами фігурантів справи, молодшого брата мали викрасти й піддати тортурам, аби змусити його віддати їм флешку з доступами до криптогаманця, на якому нібито є 500 000 доларів. Оперативники ДСР та слідчі Нацполіції інсценували викрадення потерпілого задля збереження його життя і здоров'я, а також щоб викрити зловмисників.

Після здійснення "викрадення", оперативники надіслали старшому брату підтверджуючи докази, а саме закривавлені фото жертви. Після отримання фотодоказів замовники передали "виконавцю" другий транш за виконану роботу. 

Викрадення
"Викрадений" чоловік. Фото: Національна поліція
викрадення
Потерпілий під час "викрадення". Фото: Національна поліція
викрадення
Фото з "викраденим" чоловіком у телефоні. Фото: Національна полція

Наразі вирішується питання про повідомлення батьку та старшому сину про заочні підозри у вимаганні. Крім того, готуються матеріали для оголошення їх в розшук.

Раніше ми писали, що на Київщині двоє чоловіків викрали однорічну дитину через вигадані борги. Зловмисників затримали правоохоронці, їм загрожує до 12 років за гратами.

Нагадаємо, німецька пара визнала провину у вбивстві українки та її дочки. Зараз ця справа розглядається в суді.

викрадення криптовалюта гроші Кримінал Нацполіція
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