В Днепре родственники судились из-за дома — что решил суд

Пара ссорится. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В Днепре родители судились с дочерью и ее мужем. Причиной ссоры между родственниками стал дом, в котором они жили вместе.

Об этом говорится в приговоре, который Новокодакский районный суд Днепра принял 7 ноября 2024 года.

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Детали дела

В 2003 году истцы приобрели в Днепре одноэтажный дом с летней кухней, сараем и двором. Впоследствии там поселились их дочь, ее муж и двое детей. Поначалу конфликтов между старшим и младшим поколениями не возникало. Родители позволили семье дочери занять дом, а сами перебрались в летнюю кухню. В 2010 году семья продала квартиру, а на вырученные средства построили в доме второй этаж.

Ссоры начались после того, как зять истцов обустроил на первом этаже хлебопекарню, установил в гараже промышленную печь, а сам вместе с женой и детьми перебрался жить на второй этаж. Старшим хозяевам не нравилось, что им не разрешают заходить в дом, а во дворе не осталось свободного места из-за мангала, печи и машин. Также родителей не устраивало, что молодые хозяева установили камеры наблюдения.

Между родственниками неоднократно возникали конфликты и драки — приходилось даже вызывать полицию. В 2021 году стороны попытались решить вопрос в суде. Родители требовали, чтобы дети убрали оборудование и освободили дом, но их иск не удовлетворили.

В 2024 году участники конфликта снова обратились в суд. В ответ на обвинения дочь заявила, что дом приобрели всей семьей, летнюю кухню отремонтировали для родителей, поскольку те сами на это согласилась, а промышленную пекарню никто не обустраивал — есть только обычная техника для выпечки хлеба.

Решение суда

Судья пришел к выводу, что родители имеют право заходить в дом, а видеокамеры нужно убрать. Другую часть иска, в которой говорилось о сносе мангала, печи и оборудования пекарни, запрете ведения бизнеса в доме и парковки автомобилей во дворе, не удовлетворили, потому что родители не захотели проводить экспертизу, чтобы доказать, что их дом используют как промышленный объект. Решение суда пытались обжаловать, но Днепровский апелляционный суд вынес аналогичный приговор.

Напомним, в Одессе судили военнослужащего, который застрелил своего побратима. За совершенное убийца должен был провести два года в тюрьме, но суд пришел к выводу, что он уже отбыл срок, потому что с 2022 года находился под стражей.

Также мы сообщали, что в Днепре арендаторы ограбили и разрушили квартиру. Суд обязал нарушителей к возмещению убытков, а также назначил им наказание в виде лишения свободы с испытательным сроком.