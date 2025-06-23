У Дніпрі родичі судилися через будинок — що вирішив суд

Пара свариться. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У Дніпрі батьки судилися з донькою та її чоловіком. Причиною сварки між родичами став будинок, в якому вони мешкали разом.

Про це йдеться у вироку, який Новокодацький районний суд Дніпра ухвалив 7 листопада 2024 року.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

У 2003 році позивачі придбали у Дніпрі одноповерховий будинок із літньою кухнею, сараєм і подвір'ям. Згодом там оселилися їхня донька, її чоловік і двоє дітей. Спочатку конфліктів між старшим і молодшим поколіннями не виникало. Батьки дозволили родині дочки зайняти будинок, а самі перебралися до літньої кухні. У 2010 році родина продала квартиру, а на виручені кошти збудували в будинку другий поверх.

Сварки почалися після того, як зять позивачів облаштував на першому поверсі хлібопекарню, встановив у гаражі промислову піч, а сам разом із дружиною та дітьми перебрався жити на другий поверх. Старшим господарям не подобалося, що їм не дозволяють заходити до будинку, а на подвір'ї не лишилося вільного місця через мангал, піч і машини. Також батьків не влаштовувало, що молоді господарі встановили камери спостереження.

Між родичами неодноразово виникали конфлікти та бійки — доводилося навіть викликати поліцію. У 2021 році сторони спробували вирішити питання в суді. Батьки вимагали, щоб діти прибрали обладнання та звільнили будинок, але їхній позов не задовольнили.

У 2024 році учасники конфлікту знову звернулися до суду. У відповідь на звинувачення донька заявила, що будинок придбали всією сім'єю, літню кухню відремонтували для батьків, оскільки ті самі на це погодилася, а промислову пекарню ніхто не облаштовував — є лише звичайна техніка для випікання хліба.

Рішення суду

Суддя дійшов висновку, що батьки мають право заходити до будинку, а відеокамери потрібно прибрати. Іншу частину позову, в якій йшлося про знесення мангалу, печі та обладнання пекарні, заборону ведення бізнесу в будинку та паркування автомобілів на подвір'ї, не задовольнили, бо батьки не схотіли проводити експертизу, аби довести, що їхній дім використовують як промисловий об'єкт. Рішення суду намагалися оскаржити, але Дніпровський апеляційний суд ухвалив аналогічний вирок.

Нагадаємо, в Одесі судили військовослужбовця, який застрелив свого побратима. За вчинене вбивця мав провести два роки у в'язниці, але суд дійшов висновку, що він уже відбув строк, бо від 2022 року перебував під вартою.

Також ми повідомляли, що у Дніпрі орендарі пограбували та зруйнували квартиру. Суд зобов'язав порушників до відшкодування збитків, а також призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі з випробувальним терміном.