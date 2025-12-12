Видео
Україна
Банки Украины профинансировали 1,2 ГВт генерации по госпрограмме

Банки Украины профинансировали 1,2 ГВт генерации по госпрограмме

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 17:17
Банки Украины инвестировали в развитие энергетики и экономики
Глава НБУ Андрей Пышный. Фото: НБУ

Почти 20 украинских банков присоединились к финансированию новой генерации энергетики в рамках меморандума о поддержке льготного кредитования. Всего по программе профинансировано 1,2 гигаватта новых мощностей.

Об этом сообщил председатель Национального банка Украины Андрей Пышный во время второго ежегодного мероприятия об инвестициях от "Экономической правды", передает корреспондентка Новини.LIVE Анна Сирик.

Льготное кредитование энергетики

Он отметил, что меморандум был подписан летом 2024 года, а НБУ вместе с банками сейчас работает над созданием аналогичного механизма поддержки для оборонно-промышленного комплекса.

"В июне 2024 года мы подали запрос на подписание меморандума — сделали это на сайте Украинской правды. Банки подписали его в поддержку первой аккредитации энергетики. На сегодня по этой программе уже профинансировано 1,2 гигаватта. В ней участвуют почти 20 банков", — сообщил Пышный.

По его словам, значительная часть средств была направлена на все ключевые направления — от развития энергетического сектора до поддержки экономики в целом.

НБУ банки сфера энергетики финансы Андрей Пышный
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
