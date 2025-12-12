Відео
Головна Новини дня Банки України профінансували 1,2 ГВт генерації за держпрограмою

Банки України профінансували 1,2 ГВт генерації за держпрограмою

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 17:17
Банки України інвестували в розвиток енергетики та економіки
Голова НБУ Андрій Пишний. Фото: НБУ

Майже 20 українських банків долучилися до фінансування нової генерації енергетики в рамках меморандуму про підтримку пільгового кредитування. Загалом за програмою профінансовано 1,2 гігавата нових потужностей.

Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний під час другого щорічного заходу про інвестиції від "Економічної правди", передає кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик.

Пільгове кредитування енергетики

Він зазначив, що меморандум було підписано влітку 2024 року, а НБУ разом із банками наразі працює над створенням аналогічного механізму підтримки для оборонно-промислового комплексу.

"У червні 2024 року ми подали запит на підписання меморандуму — зробили це на сайті Української правди. Банки підписали його на підтримку першої акредитації енергетики. Станом на сьогодні за цією програмою вже профінансовано 1,2 гігавата. У ній беруть участь майже 20 банків", — повідомив Пишний.

За його словами, значна частина коштів була спрямована на всі ключові напрями — від розвитку енергетичного сектору до підтримки економіки загалом.

НБУ банки сфера енергетики фінанси Андрій Пишний
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
