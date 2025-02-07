"Ощадбанк" отказался вернуть мужчине списанные средства - суд поддержал это решение

Молоток судьи. Фото: Freepik

В Ощадбанке со счета мужчины списали средства в размере 73 650 гривен. Он сразу позвонил в финансовое учреждение с требованием заблокировать карту и вернуть потерянные средства. Суд поддержал решение банка отказать клиенту в такой услуге.

Материалы по этому делу хранятся в Едином государственном реестре судебных дел.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что с банковского счета мужчины были списаны средства в общем размере 73 650 гривен. Об этом потерпевший получил уведомление в приложении Viber от АО "Ощадбанк". Он связался с банком, сообщив о таком списании и попросил заблокировать карту.

Впоследствии гражданин подал в правоохранительные органы заявление о совершении мошеннических действий ввиду неправомерного списания средств со счета. Полиция зарегистрировала дело о мошенничестве.

Также мужчина подал письменное заявление представителю банка с просьбой вернуть безосновательно списанные средства. В свою очередь, банк сообщил об отсутствии оснований для возврата денег.

Что решил суд

Суд отказал мужчине в удовлетворении иска, поскольку он своими действиями или бездействием фактически способствовал потере, незаконному использованию пин-кода, кодов или другой информации. В суде напомнили, что такая информация должна была быть известна только потерпевшему лично.

Ранее мы сообщали, что в Киеве разоблачили нотариуса и ее сообщника, которые устроили мошенническую схему по присвоению средств, которые должны были бы перейти по наследству другим лицам. Кроме того, ГБР раскрыла схему дерибана государственных средств путем закупки запчастей для бронетехники по значительно завышенным ценам.