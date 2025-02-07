"Ощадбанк" відмовився повернути чоловіку списані кошти — суд підтримав це рішення

Молоток судді. Фото: Freepik

В Ощадбанку з рахунку чоловіка списали кошти у розмірі 73 650 гривень. Він одразу зателефонував до фінансової установи з вимогою заблокувати карту та повернути втрачені кошти. Суд підтримав рішення банку відмовити клієнту у такій послузі.

Матеріали у цій справі зберігаються у Єдиному державному реєстрі судових справ.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що з банківського рахунку чоловіка були списані кошти в загальному розмірі 73 650 гривень. Про це потерпілий отримав сповіщення в додатку Viber від АТ "Ощадбанк". Він зв'язався із банком, повідомивши про таке списання, та попросив заблокувати карту.

Згодом громадянин подав до правоохоронних органів заяву про вчинення шахрайських дій з огляду на неправомірне списання коштів із рахунку. Поліція зареєструвала справу щодо шахрайства.

Також чоловік подав письмову заяву представнику банку із проханням повернути безпідставно списані кошти. В свою чергу, банк повідомив про відсутність підстав для повернення грошей.

Що вирішив суд

Суд відмовив чоловіку в задоволенні позову, оскільки він своїми діями чи бездіяльністю фактично сприяв втраті, незаконному використанню пін-коду, кодів або іншої інформації. В суді нагадали, що така інформація мала бути відома лише потерпілому особисто.

Раніше ми повідомляли, що у Києві викрили нотаріуса та її спільника, які влаштували шахрайську схему із привласнення коштів, які мали б перейти у спадок іншим особам. Окрім того, ДБР розкрила схему дерибану державних коштів шляхом закупівлі запчастин для бронетехніки за значно завищеними цінами.