Байден призвал мировых лидеров к большей поддержке Украины

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Действующий президент США Джо Байден в понедельник, 18 ноября, начал визит к мировым лидерам. Он призвал страны к еще большей поддержке Украины, несмотря на то, что новоизбранный лидер Белого Дома может свести его усилия к нулю.

Об этом пишет NY Times.

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Разрешение США на удары ATACMS

Вчера Байден впервые дал разрешение на использование Украиной ракет дальнего радиуса действия ATACMS для ударов по территории России. Таким образом, Украина сможет укрепить оборону после привлечения Россией в войну северокорейских солдат. Также решение было принято на фоне одной из самых больших российских атак на энергосистему Украины с начала полномасштабного вторжения.

В материале говорится, что Байден и его помощники находятся в "отчаянной гонке со временем", пытаясь поддержать Украину до того, как к власти в Белом Доме придет Трамп. В настоящее время администрация действующего президента пытается выделить остаток ресурсов до инаугурации Трампа.

"Эта спешка и решение, принятое на выходных, позволить наносить удары на большие расстояния по территории России, контрастирует с более осторожным подходом, которого господин Байден придерживался в течение многих месяцев по расширению использования новейших видов вооружений", — отметило издание.

Известно, что несколько законодателей-республиканцев и некоторые демократы призвали господина Байдена предоставить Украине более широкие возможности для их использования.

Напомним, бывший командующий ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск ВС Польши Ярослав Крашевский объяснил, как разрешение США на дальнобойные удары повлияет на ход войны в Украине.

По мнению президента Польши Анджея Дуды, это решение может оказаться решающим в войне.